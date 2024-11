Stefano De Martino: l’imitazione di Luigi Esposito non gli va giù? L’indiscrezione

Fonte: Getty Images Stefano De Martino arrabbiato per l'imitazione

Stefano De Martino non ama le caricature, soprattutto quando ne è il protagonista. È il caso dell’imitazione di Luigi Esposito del duo comico Gigi e Ross, che nel programma GialappaShow su Tv8 ogni settimana lo rappresenta in modo ironico. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, l’icona di Affari Tuoi avrebbe poco apprezzato questa versione di sé, percependo un retrogusto di irriverenza che proprio non lo convince.

Nella parodia, il comico si cala nei panni di De Martino, riproducendo non solo l’accento napoletano e l’abbigliamento distintivo, ma anche una certa esagerazione fisico e un pizzico di autocompiacimento. Eppure, sembra che Stefano non sia affatto divertito, tanto che nei corridoi Rai si mormora di un’irritazione palpabile.

L’imitazione che fa discutere

Esposito si presenta nei panni di uno Stefano De Martino sopra le righe: giacca impeccabile, camicia candida, cravatta rossa, e pantaloni che mettono in scena un lato B volutamente esagerato. Il tutto condito da un accento partenopeo calcato, come a voler evidenziare un’immagine frivola e quasi vanitosa del conduttore. Dandolo racconta che la parodia non ha ricevuto l’approvazione dell’interessato, il quale preferirebbe forse essere ricordato per i suoi ascolti record piuttosto che per i dettagli caricaturali della sua figura.

Mistero e riservatezza: De Martino e la sua “inaccessibilità”

Da quando è diventato il volto fisso del preserale Rai, De Martino ha adottato un atteggiamento più schivo: poche apparizioni mondane, interviste selezionate con cura, e una squadra di collaboratori che sembra lavorare incessantemente per mantenerlo a debita distanza dai riflettori. C’è chi parla di “inaccessibilità” come cifra distintiva del nuovo Stefano, ormai abituato a calibrare ogni mossa mediatica con la cautela di chi conosce il gioco e sa come giocarlo.

Il fantasma del gossip

Fino a pochi mesi fa, Stefano De Martino era il protagonista di copertine e gossip; un giorno con una nuova fiamma, il giorno dopo con una vecchia conoscenza. Ora, però, il conduttore sembra aver detto addio al ruolo di star della cronaca rosa, lasciando che il suo nome spicchi unicamente per i successi televisivi. In pochi riescono a strappargli uno scatto personale, a meno che non sia lui stesso a condividerlo, come nel caso dei suoi viaggi a Londra con il figlio Santiago.

Di recente, De Martino ha confessato di amare la capitale inglese per la libertà che gli offre: passeggiate solitarie senza sguardi indiscreti, lontano dalla continua ricerca di autografi e selfie. Non si tratta di un rifiuto dei fan, ma di una nuova dimensione, dove persino una celebrità può camminare senza riflettori puntati addosso.

Una fama blindata, ma non per tutti

Curioso come, nonostante le sue scappatelle ben note, il mondo femminile continui a chiudere un occhio, e spesso anche l’altro, sugli inciampi di Stefano. Lui è l’”uomo perfetto,” il “padre ideale” che ogni donna vorrebbe, mentre Belen Rodriguez, ogni volta che spunta con qualcuno di nuovo, è subito messa sulla graticola. Chissà, forse il vero magnetismo di De Martino sta proprio in quell’aura inaccessibile, in quella distanza ben calcolata che lo rende sempre a portata di sogno ma mai di mano, mantenendolo un desiderio irraggiungibile.