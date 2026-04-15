Stasera tutto è possibile, anticipazioni del 15 aprile: gli ospiti dell’ultima puntata

Stefano De Martino torna nella prima serata di Rai2 con Stasera tutto è possibile: ecco chi sono gli ospiti e i giochi del gran finale di stagione

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano DE Martino

Stefano De Martino continua a rendere spumeggiante e divertente la prima serata di Rai2 del mercoledì con il suo game show Stasera tutto è possibile. Nella puntata del 15 aprile, l’ultima di questa fortunata stagione, il conduttore è pronto a riportare sul palco quell’energia travolgente fatta di giochi folli, ritmo incalzante e pura leggerezza che ha ormai conquistato il pubblico e che ha fatto registrare al programma ascolti record.

Pronti ad arrivare a Stasera tutto è possibile tanti super ospiti per dare vita al consueto mix esplosivo di improvvisazione, sketch e momenti esilaranti. Tra loro anche Herbert Ballerina, ormai spalla comica fissa di De Martino ad Affari Tuoi, Angelo Pintus e Francesco Paolantoni.

Ma ecco chi altro arriverà in studio per il gran finale di stagione e tutte le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni del 15 aprile

Mercoledì 15 aprile andrà in onda l’ultimo appuntamento del game show più divertente del palinsesto Rai, ovvero Stasera tutto è possibile, che arriva così al gran finale di stagione con una puntata scoppiettante. Tra i momenti più amati del programma condotto da Stefano De Martino, non può mancare ovviamente “STEP Food”, un gioco di parole che diventa il pretesto perfetto per costruire sketch, prove e improvvisazioni sempre sopra le righe, senza mai perdere quell’ironia che caratterizza il programma.

Dall’Auditorium Rai di Napoli, ormai palcoscenico fisso dello show, la puntata prende forma tra momenti imprevedibili e sfide che mettono alla prova gli ospiti, soprattutto nella capacità di non scoppiare a ridere. Non mancheranno i giochi cult più amati dal pubblico, come “Passa la palla”, “Segui il labiale” e “Colonna sonora”, per una serata dal ritmo veloce e senza respiro.

E poi c’è lei, la prova più iconica: la Stanza Inclinata, che negli anni è diventata un vero momento cult, tra scivolate memorabili e gag improvvisate che finiscono puntualmente per prendersi tutta l’attenzione.

A orchestrare questo caos perfetto ci pensa Stefano De Martino, presenza centrale e sempre sul pezzo, insieme al dj Claudio Cannizzaro e all’immancabile Panda, mascotte dello show. Un trio che contribuisce a creare quell’energia giocosa e festosa diventata ormai il marchio di fabbrica del programma.

Spazio ovviamente ad uno dei momenti più attesi della serata, ovvero le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta pronti a tornare sul palco nei panni di Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Tra i giochi più amati dal pubblico ci saranno ancora “Segui il labiale”, “Rubagallina” e “Dalla A alla Z”. E non finisce qui: riflettori puntati anche su un momento speciale con il ritorno di “Colabrodo”, storico antagonista di Francesco Paolantoni, per una riconciliazione che promette risate a non finire.

Gli ospiti della puntata del 15 aprile

Attesi tanti super ospiti per un’ultima puntata destinata a regalare momenti esilaranti: tra i nomi più attesi c’è Herbert Ballerina, compagno fisso di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, ma anche alcuni dei nomi della comicità italiana tra i più amati come Beppe Iodice, Angelo Pintus, Giovanni Esposito e l’immancabile Francesco Paolantoni.

Paolantoni addirittura potrebbe continuare il sodalizio artistico nato con De Martino anche sul palco dell’Ariston visto che, secondo i rumors, potrebbe affiancare il conduttore alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

A questi nomi si aggiungeranno altre presenze speciali a sorpresa, pronte a trasformare quest’ultima puntata in uno spettacolo imperdibile.

Dove e quando vedere Stasera tutto è possibile

L’appuntamento con l’ultima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile è programmato per stasera, mercoledì 15 aprile, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.2o.

Per chi non volesse seguire il programma in diretta tv, è possibile vederlo in streaming live e on demand sulla piattaforma RaiPlay dove sono visibili tutti gli episodi della stagione che va verso la conclusione.