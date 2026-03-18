Stasera tutto è possibile, anticipazioni del 18 marzo: gli ospiti della terza puntata

Stefano De Martino torna nella prima serata di Rai2 con "Stasera tutto è possibile": gli ospiti e i giochi della terza puntata

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IPA Stefano De Martino conduce Stasera tutto è possibile

Il mercoledì sera non è più lo stesso senza la presenza di Stefano De Martino. Il conduttore torna nella prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Stasera, mercoledì 18 marzo, a partire dalle 21.20 il palinsesto Rai si colora di una nuova serata di giochi, improvvisazioni e ospiti pronti a mettersi in gioco.

Tra sketch, sfide fuori dagli schemi e attimi di intrattenimento fuori dal comune, il programma resta fedele alla sua formula vincente: un gruppo ben assortito e tanti personaggi dello spettacolo disposti a mettersi in gioco e superare i propri limiti. Ecco cosa aspettarsi dalla terza puntata.

“Stasera tutto è possibile”, anticipazioni del 18 marzo

Torna questa sera con il terzo appuntamento della nuova edizione Stasera tutto è possibile. Il comedy show guidato da Stefano De Martino continua ad animare la prima serata di Rai 2 con un mix ormai rodato di leggerezza, improvvisazione e comicità.

Il tema scelto per la puntata è “Step Crime”, che farà da filo conduttore alle sfide e ai giochi della serata tra indagini improbabili e situazioni tutte da ridere. Come sempre, il programma va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, diventato negli anni una vera e propria casa per lo show, pronto ad accogliere ospiti e cast fisso tra sketch, prove e momenti imprevedibili.

La mission resta una sola: divertirsi senza prendersi troppo sul serio. Gli ospiti sono chiamati a mettersi in gioco nelle diverse prove, a partire dalla celebre Stanza inclinata, uno dei simboli del programma, dove equilibrio e capacità di improvvisare fanno (quasi sempre) la differenza.

Non mancano poi alcuni dei giochi più amati dal pubblico, ormai diventati veri e propri classici: da Step Burger ad Alphabody, passando per Rubagallina e Segui il labiale, in una sequenza di sfide che alterna ritmo serrato e momenti di puro caos.

Gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”

Al centro dello show ci sono, ancora una volta, gli ospiti, decisi a lasciarsi coinvolgere senza filtri nelle dinamiche del programma.

Tra prove di abilità, sketch improvvisati e situazioni al limite dell’assurdo, la puntata punta molto sull’effetto sorpresa, uno degli elementi che nel tempo ha reso il format così riconoscibile e amato. Il risultato è una serata in cui tutto può succedere, tra risate spontanee e momenti completamente fuori copione.

Accanto al conduttore tornano i volti ormai inseparabili del programma, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, insieme a Giovanni Esposito, Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani e Nicola Nocella.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per il ritorno di Claudio Lauretta, che ripropone la sua imitazione di Gerry Scotti, già molto apprezzata dal pubblico nelle prime puntate.

“Stasera tutto è possibile”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la terza puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile è programmato per stasera, mercoledì 18 marzo, in prima serata su Rai2. Il programma va in onda a partire dalle 21 e 20, orario in cui i fan di Stefano De Martino possono cambiare canale e ritrovarlo dopo la consueta puntata di Affari Tuoi su Rai1.