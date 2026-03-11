Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’11 marzo: gli ospiti della seconda puntata

Stefano De Martino torna nella prima serata di Rai2 con "Stasera tutto è possibile": gli ospiti e i giochi della seconda puntata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino conduce "Stasera tutto è possibile"

Stefano De Martino torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Dopo il record d’ascolti del debutto, il comedy show torna stasera, mercoledì 11 marzo alle 21.20 con una nuova serata di giochi, improvvisazioni e ospiti pronti a mettersi in gioco.

Tra gag, prove imprevedibili e momenti di puro divertimento, il programma continua a puntare sulla sua formula ormai collaudata: una squadra affiatata e tanti volti dello spettacolo pronti a uscire dalla propria comfort zone. Ecco le anticipazioni della seconda puntata.

“Stasera tutto è possibile”, anticipazioni dell’11 marzo

Dopo l’ottimo esordio della stagione, Stasera tutto è possibile torna con il secondo appuntamento di questa nuova edizione. Il comedy show condotto da Stefano De Martino continua a portare in prima serata su Rai 2 una serata all’insegna della leggerezza e dell’improvvisazione.

La puntata di questa settimana ha come tema “Step Duel”, filo conduttore delle prove e delle sfide della serata. Come da tradizione, lo show va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, casa storica del programma, pronto ad accogliere ospiti e cast fisso tra giochi, sketch e momenti difficili da dimenticare.

La parola d’ordine resta sempre la stessa: divertirsi. Gli ospiti sono chiamati a mettersi in gioco nelle varie prove del programma, a partire da uno dei momenti più iconici dello show, la Stanza inclinata: il set con il pavimento inclinato che mette alla prova equilibrio e improvvisazione.

Nel corso della serata spazio anche ad altri giochi ormai diventati dei classici del programma, come Stammi dietro dance, Segui il labiale e Do re mi fa male.

A completare l’atmosfera dello show ci saranno ancora una volta il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, la mascotte del programma.

Gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”

Come sempre, al centro del programma ci sono gli ospiti, pronti a lasciarsi coinvolgere nelle prove e nelle sfide della serata.

Accanto ai giochi più amati dal pubblico, la puntata continua a puntare molto sull’imprevisto, uno degli elementi che negli anni ha reso il programma così riconoscibile. Tra prove di abilità e momenti di puro caos, gli ospiti sono chiamati a lasciarsi andare e a giocare senza prendersi troppo sul serio. Ed è proprio questo spirito leggero che ha reso Stasera tutto è possibile uno dei titoli più seguiti della prima serata di Rai 2.

Per questo secondo appuntamento, accanto al cast fisso formato da Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, torna Brenda Lodigiani e arrivano Nek, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Nel corso della puntata torna inoltre Claudio Lauretta, che veste ancora una volta i panni di Gerry Scotti, imitazione che ha già conquistato il pubblico nella prima puntata.

“Stasera tutto è possibile”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la seconda puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile è programmato per stasera, mercoledì 11 marzo, in prima serata su Rai2. Il programma va in onda a partire dalle 21 e 20, orario in cui i fan di Stefano De Martino possono girare canale e ritrovarlo dopo la consueta puntata di Affari Tuoi su Rai1.