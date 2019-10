Chi è Michela Sturaro, la moglie di Angelo Pintus

editato in: da

Michela Sturaro è la moglie di Angelo Pintus, accanto a lui da diversi anni. Biondissima, sorridente e piena d’energia come il comico, Michela è stata complice delle Iene nello scherzo fatto al marito durante una vacanza alle Canarie.

Classe 1975, Angelo Pintus è uno dei comici televisivi più amati. Arrivato al successo grazie a Colorado, ha realizzato numerosi one man show che hanno conquistato il pubblico. Nonostante sia un personaggio pubblico, della sua vita privata si sa poco e niente. L’unica grande certezza è l’amore per Michela Sturaro, la compagna che ha sposato nel 2017.

Le nozze per il 44enne sono arrivate dopo una romanticissima proposta fatta all’Arena di Verona (proprio come Fedez con Chiara Ferragni). Il 10 settembre 2016 infatti Angelo Pintus si è inginocchiato sul palco per chiedere la mano della fidanzata, fra lacrime ed emozione. Un anno dopo la coppia si è giurata amore eterno a Francolino piccolo paese a poca distanza da Ferrara. Un luogo magico a cui la coppia è molto legata visto che a poca distanza vive la madre della sposa. Alla cerimonia, privatissima, tanti amici e parenti, ma anche qualche vip come Max Vitale e Peppe Quintale.

“Perché quando sto con lei provo quella felicità? – aveva detto Pintus, parlando della moglie sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni -. Hai presente quando hai sette anni e il tuo amico ti chiama e tu scendi per giocare? Quando ti sdrai sul prato e guardi le nuvole e non smetti di sognare, immaginando i posti che vedrai e le cose che farai da grande? Ecco, quando stiamo insieme provo questo. E quando la guardo e penso a noi, rivedo me bambino e rivedo quelle nuvole. Chissà, magari un giorno ne toccheremo una”.

Un amore grande quello fra Pintus e Michela Sturaro, che la donna racconta spesso anche su Instagram, postando scatti che la ritraggono insieme al marito, fra cene, risate e vacanze da sogno.