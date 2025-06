Michela Rocco di Torrepadula, chi è l’ex moglie di Enrico Mentana

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Michela Rocco di Torrepadula

Dietro il nome elegante e aristocratico di Michela Rocco di Torrepadula si cela una donna dallo spirito combattivo, che ha attraversato la televisione, il giornalismo, i concorsi di bellezza e una delle separazioni più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Ex moglie di Enrico Mentana, madre dei suoi figli e voce ironica, Michela ha saputo rimanere fedele a se stessa anche nei momenti più burrascosi della sua vita.

Michela Rocco di Torrepadula: il debutto di una “non convenzionale”

Michela Rocco di Torrepadula nasce a Udine il 18 settembre 1970 da una famiglia nobile di origini napoletane. Il suo cognome non è solo un vezzo: Carlo Rocco di Torrepadula, uno dei suoi antenati, fu insignito del titolo di Principe da re Filippo IV di Spagna. Papà avvocato, mamma assistente sanitaria, Michela cresce tra le montagne friulane, studia musica al conservatorio e a 17 anni partecipa a Miss Italia 1987, vincendolo… ma con colpo di scena.

La prima vincitrice, Mirka Viola, fu squalificata per aver nascosto il matrimonio e un figlio: un fatto che fece scalpore all’epoca. Il titolo passò quindi a Michela, che si ritrovò Miss Italia e Miss Eleganza in un colpo solo. Il giorno stesso della premiazione, però, invece di godersi le luci dei riflettori, preferì co-condurre il Premio Campiello con Bruno Vespa: una scelta che già delineava il suo spirito libero e non convenzionale.

L’anno dopo conquista anche il titolo di Miss Europa. Ma non si ferma certo lì. Tra il 1991 e il 1996 entra nel cuore del pubblico italiano con il ruolo di Elena in I ragazzi del muretto, una serie cult su Rai 2 che raccontava le inquietudini degli adolescenti dell’epoca. Il suo personaggio, tormentato e intenso, la consacra come attrice, anche se Michela non disdegna ruoli più leggeri.

Nel corso degli anni ’90 appare in Linda e il brigadiere, Incantesimo, Sotto il cielo dell’Africa, e persino in Un posto al sole. Ma è con Tappeto Volante accanto a Luciano Rispoli che trova la sua vera casa. Prima su Telemontecarlo, poi su Odeon Tv e RaiSat Album, Michela racconta personaggi, tendenze e cultura pop con la sua cifra personale: garbata ma mai banale.

Giornalista, mamma e (ex) moglie: le tante vite di Michela

Nel nuovo millennio Michela Rocco di Torrepadula cambia strada. Approda al giornalismo, dove riesce a conciliare la sua passione per l’attualità con una conduzione televisiva brillante. La ricordiamo in Doppio Espresso con Salvo Sottile su Sky, e in seguito in Ti ci porto io, su La7, al fianco dello chef Gianfranco Vissani, in un viaggio tra le eccellenze italiane. Nel 2007 diventa giornalista professionista, un traguardo importante che aggiunge un nuovo tassello a un percorso già sfaccettato.

Nel frattempo, nel 2002, ha sposato uno degli uomini più influenti dell’informazione italiana: Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, condivide con Michela undici anni di matrimonio, due figli – Giulio e Vittoria – e una separazione che ha fatto molto discutere. Ufficialmente non divorziati, i due si sono lasciati nel 2013, tra recriminazioni, tweet al vetriolo e accuse mai ritrattate.

Michela non ha mai avuto timore di esporsi. Proprio su Twitter ha raccontato il dolore e la fatica della separazione, specialmente quando si è trovata ad affrontare da sola la malattia di uno dei figli. Ha sempre parlato della maternità come una missione che affrontava con orgoglio, anche nelle difficoltà: “Mi sono trovata a fare da madre e padre. E non me ne pento” scrisse in uno dei suoi post più condivisi.

Le frecciatine a Francesca Fagnani e la verità mai addolcita

A rendere ancora più esplosiva la separazione con Mentana è stata la presenza di una terza persona: Francesca Fagnani. Amica di Michela, collega nel mondo del giornalismo, poi diventata la nuova compagna di Enrico. Il passaggio non è stato indolore, né tantomeno silenzioso. Michela ha definito Fagnani una “sfasciafamiglie” e una “arrampicatrice sociale”, dando voce pubblicamente al suo risentimento.

Francesca Fagnani, conduttrice del programma Belve, ha sempre mantenuto un rigoroso silenzio. Non una replica, non una smentita. Ma il gelo tra le due è apparso evidente anche agli occhi meno attenti: da ex amiche a nemiche pubbliche, il passo è stato breve.

Oggi Michela Rocco di Torrepadula continua ad aggiornare i suoi social con la stessa ironia tagliente di sempre. Ama camminare in montagna con i suoi figli, si mostra spesso senza trucco, in abiti comodi, con la schiena rivolta al passato ma lo sguardo fisso sull’orizzonte.