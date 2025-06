Fonte: IPA Michela Persico e Rugani

È ufficialmente finita tra Michela Persico e Daniele Rugani. Un anno fa il romantico matrimonio a Torino, ora la dolorosa separazione. La giornalista, conduttrice e influencer ha confermato la rottura dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Ai fan più attenti non è passata inosservata l’assenza della fede nuziale all’anulare sinistro della 34enne. E il fatto che i due, sempre così social, non si mostravano più insieme da qualche tempo.

Michela Persico e Daniele Rugani si sono lasciati

Dopo tanti indizi che lasciavano intuire una profonda crisi, la rottura tra Michela Persico e Daniele Rugani è ormai ufficiale. Il difensore della Juventus e la moglie, genitori di Tommaso – nato nel 2020 – si sono detti addio dopo un periodo difficile.

La conferma è arrivata sul profilo Instagram del giornalista di cronaca rosa Gabriele Parpiglia, che ha sentito telefonicamente la Persico. “Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio – ha detto Michela – Si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così“.

Ignoti i motivi dell’addio anche se si vocifera di alcuni tradimenti da parte di entrambi. Sicuramente l’ultimo anno è stato particolarmente difficile, complice il trasferimento di Rugani ad Amsterdam, dove è finito in prestito all’Ajax. La Persico è rimasta a vivere a Torino e la lontanza è stata fatale alla coppia.

E ora che Rugani è tornato in Italia per giocare di nuovo in Serie A (ma pure in Nazionale dove mancava ormai da sette anni) non ha trovato più la moglie, conosciuta nel 2015. Una lunga storia d’amore che però non ha avuto il lieto fine sperato.

L’amore tra Michela Persico e Rugani

Il primo incontro tra Michela Persico e Daniele Rugani è avvenuto in maniera del tutto casuale: tutto è iniziato durante una partita di tennis a Brescia, quando lo sportivo stava per passare dall’Empoli alla Juventus. Nonostante il primo contatto fosse stato fugace, il destino ha voluto che si rincontrassero grazie a un servizio giornalistico commissionato a Michela da Mediaset su Daniele.

“Non mi definisco una wags”, ha dichiarato in passato Michela in un’intervista a Gazzetta Mercato, sottolineando come il suo stile di vita sia lontano da quello tipico delle compagne dei calciatori. “Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida. Ho studiato tanto per laurearmi in Lingue e diventare una giornalista. Mentre molte mie coetanee passavano le serate universitarie a divertirsi, io stavo in casa a studiare oppure lavoravo. Zero feste e vita sociale”.

Per amore di Rugani, Michela si è trasferita a Torino, affrontando non poche difficoltà. “All’inizio ho fatto un po’ di fatica perché non conoscevo nessuno e non ho trovato semplice legare con le persone”, ha confessato Michela. Questo cambiamento ha richiesto anche il sacrificio di lasciare la sua casa appena acquistata a Bergamo e il lavoro da giornalista a Cologno Monzese.

Maggio 2024 ha visto il coronamento di un amore da favola con le nozze di Daniele Rugani e Michela Persico. La splendida cerimonia, che ha avuto luogo nella storica chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo a Torino, è stata un vero spettacolo di eleganza e glamour, con invitati illustri come i compagni di squadra di Rugani, Federico Gatti, Fabio Miretti e Manuel Locatelli, e l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.