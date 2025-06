Michela Persico e Rugani in crisi dopo un solo anno di matrimonio, lei toglie la fede

Fonte: IPA Daniele Rugani e Michela Persico

Tira aria di crisi tra Michela Persico e Daniele Rugani. Insieme dal 2015, i due sono convolati a nozze solo un anno fa. Una cerimonia sontuosa e romantica ma il rapporto ora sarebbe in crisi. Complice la distanza – negli ultimi mesi il calciatore ha giocato ad Amsterdam – i due avrebbero iniziato a fare i conti con litigi e incomprensioni e anche con alcuni tradimenti, che avrebbero seriamente minato la loro stabilità.

Michela Persico e Daniele Rugani si sono lasciati?

A lanciare per primo l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, che ha parlato di una crisi profonda, profondissima, tra Michela Persico e Daniele Rugani. “Si sarebbero traditi più volte”, ha assicurato l’esperto di cronaca rosa. Pettegolezzi ai quali i diretti interessati hanno preferito per il momento non replicare. Non hanno risposto neppure alle curiosità dei follower, che continuano a fare il tifo per loro.

Le ultime foto pubblicate però dalla giornalista hanno alimentato il chiacchiericcio. In recenti scatti condivisi da Michela Persico su Instagram, in vacanza a Forte dei Marmi insieme al figlio Tommaso, si nota un particolare decisamente importante: alla mano sinistra non c’è più la fede nuziale.

Il segno inequivocabile di una possibile rottura con Rugani, appena rientrato dai Paesi Bassi e pronto a indossare di nuovo la casacca bianconera.

A quanto pare questo ultimo anno vissuto a distanza, con la Persico che è rimasta a vivere a Torino da sola con il figlio, ha creato dei malumori e delle incomprensioni. Ora basterà il ritorno a casa per ricucire un rapporto iniziato ben dieci anni fa?

L’amore tra Michela Persico e Rugani

Il primo incontro tra Michela Persico e Daniele Rugani è avvenuto in maniera del tutto casuale, ma ha segnato l’inizio di una storia d’amore che è durata nel corso del tempo.

Michela ha raccontato che la loro conoscenza è iniziata durante una partita di tennis a Brescia, quando Rugani stava per passare dall’Empoli alla Juventus. Nonostante il primo contatto fosse stato fugace, il destino ha voluto che si rincontrassero grazie a un servizio giornalistico commissionato a Michela da Mediaset su Daniele.

“Non mi definisco una wags”, ha dichiarato in passato Michela in un’intervista a Gazzetta Mercato, sottolineando come il suo stile di vita sia lontano da quello tipico delle compagne dei calciatori. “Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida. Ho studiato tanto per laurearmi in Lingue e diventare una giornalista. Mentre molte mie coetanee passavano le serate universitarie a divertirsi, io stavo in casa a studiare oppure lavoravo. Zero feste e vita sociale”.

Per amore di Rugani, Michela si è trasferita a Torino, affrontando non poche difficoltà. “All’inizio ho fatto un po’ di fatica perché non conoscevo nessuno e non ho trovato semplice legare con le persone”, ha confessato Michela. Questo cambiamento ha richiesto anche il sacrificio di lasciare la sua casa appena acquistata a Bergamo e il lavoro da giornalista a Cologno Monzese.

Maggio 2024 ha visto il coronamento di un amore da favola con le nozze di Daniele Rugani e Michela Persico. La splendida cerimonia, che ha avuto luogo nella storica chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo a Torino, è stata un vero spettacolo di eleganza e glamour, con invitati illustri come i compagni di squadra di Rugani, Federico Gatti, Fabio Miretti e Manuel Locatelli, e l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.