Michela Moioli, chi è la campionessa olimpica di snowboard

Determinata e fortissima, Michela Moioli è la campionessa olimpica di snowboard cross. Un'atleta straordinaria, che non molla mai.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michela Moioli

Campionessa olimpica, vincitrice di titoli mondiali e protagonista assoluta dello snowboard cross, Michela Moioli è una delle figure più iconiche dello sport italiano contemporaneo. La sua storia è fatta di talento, cadute, rinascite e di un legame profondo con la montagna. Un percorso che l’ha portata ai vertici internazionali e che guarda ora con grande emozione all’appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Michela Moioli, la carriera e l’amore per lo snowboard

Michela Moioli è nata il 17 luglio 1995 ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ed è cresciuta a Casnigo, nel cuore della Val Seriana. È qui, tra le piste delle Alpi Orobie, che ha iniziato a praticare snowboard fin da bambina. Il contatto quotidiano con la neve e l’ambiente montano hanno alimentato una passione che ben presto è diventata qualcosa di più di un semplice hobby, rendendo la sua vita straordinaria.

La disciplina che ha sempre appassionato Michela è lo snowboard cross, una specialità ad alta intensità che unisce tecnica, velocità e resistenza mentale. Michela è entrata nei circuiti giovanili molto presto e si è distinta rapidamente per la sua bravura.

A soli 16 anni, nel 2012, debutta in Coppa del Mondo, dimostrando di poter competere con atlete molto più esperte. Il primo grande banco di prova arriva con i Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 dove partecipa a soli 18 anni. L’esperienza olimpica si trasforma però in un momento drammatico. Durante una batteria cade violentemente e subisce la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’infortunio la costringe ad un lungo stop e ad un complesso percorso di riabilitazione.

Il ritorno alle gare è graduale, ma deciso. Negli anni successivi, Michela Moioli non si arrende e diventa una presenza costante sul podio in Coppa del Mondo fino al punto più alto della sua carriera. Il 21 febbraio 2018 ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang conquista la medaglia d’oro nello snowboard cross. È un successo storico, perché rappresenta il primo oro olimpico italiano nella disciplina femminile.

Dopo PyeongChang, Michela continua a collezionare risultati di prestigio. Vittorie in Coppa del Mondo, il titolo mondiale e una straordinaria continuità ai massimi livelli, nonostante nuovi infortuni che mettono ancora una volta alla prova il suo fisico e la sua determinazione.

La vita privata di Michela Moioli

Michela Moioli è conosciuta soprattutto per i suoi successi sportivi, ma al di fuori delle piste mantiene un profilo riservato riguardo alla sua vita privata. La campionessa di snowboard cross sarebbe fidanzata da diversi anni con un ragazzo di nome Michele che condivide in parte la sua passione per lo sport. Michele infatti è appassionato di sci e lavora come istruttore di mountain bike. La campionessa ha raccontato in passato di considerare la sua storia d’amore importante, ma di non renderla protagonista dei suoi profili social, al fine di distinguere nettamente la sua figura di atleta da quella di “ragazza normale” nella quotidianità.

La snowboarder bergamasca è molto legata anche alla sua famiglia. La mamma, Fiorella, è stata tra le prime a incoraggiarla ad avvicinarsi allo snowboard, mentre il padre, Giancarlo, perito agrario, le ha trasmesso l’amore per la natura e la libertà all’aria aperta. Secondo quanto raccontato dalla stessa Moioli in passato, i suoi genitori l’hanno sempre supportata, soprattutto nei primi anni in cui cercava di trasformare la passione per lo sport in una carriera professionale.