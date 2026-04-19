Affari Tuoi, Stefano De Martino consola la campionessa olimpica e svela il bizzarro record

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 19 aprile di Affari Tuoi ha visto giocare una campionessa olimpica in una partita fatta di alti e bassi con un finale decisamente inaspettato. A supportare e consolare la concorrente Stefano De Martino che sa sempre come cogliere il lato positivo durante i momenti più difficili della trasmissione.

Affari Tuoi, arriva la campionessa olimpica

Protagonista della puntata del 19 aprile di Affari Tuoi, Giulia Emmolo per la Liguria. La concorrente, originaria di Imperia, ha raccontato a Stefano De Martino di essere un agente delle forze dell’ordine. A colpire il pubblico è stato però soprattutto il suo passato di campionessa, Giulia ha infatti fatto parte del Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto femminile. Una squadra con cui ha conquistato anche una medaglia olimpica.

La concorrente dunque è arrivata nella trasmissione forte di un curriculum da fuoriclasse e pronta a giocarsi il tutto per tutto contro il Dottore. Ma la fortuna non l’ha assistita, nonostante la sua bravura nel gioco.

La partenza non è stata senza dubbio delle migliori. A sparire infatti sono stati pacchi con cifre importanti come 75mila, 50mila e 20mila euro. Poco dopo è arrivata l’offerta del Dottore da 40mila euro, ma Giulia ha deciso di declinare e continuare la sua partita.

La fase centrale della partita di Affari Tuoi si è rivelata una montagna russa in cui è successo di tutti. Prima sono andati via i 100mila e i 75mila euro, seguite da altre cifre più piccole. Il Dottore ha poi rilanciato con 25mila euro, ma anche questa somma è stata rifiutata.

Stefano De Martino consola la concorrente e rivela il suo record

In seguito è arrivato il momento più duro della partita. Giulia ha lasciato il pacco numero 12 per il 9 e subito dopo ha scoperto di aver perso la bellezza di 300mila euro. Per la concorrente è stato un colpo durissimo, ma il destino le ha offerto una seconda possibilità. Giulia ha accettato il cambio e si è liberata del pacco da un euro.

Sul finale sono rimasti in ballo due pacchi blu e uno rosso da 200mila euro. Giulia ha rifiutato 30mila euro dal Dottore ed è andata avanti eliminando altri pacchi minori. L’ultima offerta del Dottore l’ha convinta ad accettare. A consolarla è stato Stefano De Martino che le ha riconosciuto un particolare primato, a dir poco bizzarro. Giulia infatti è stata l’unica concorrente ad aver ceduto i 300mila euro e sfiorato comunque i 200mila. Alla fine nel suo pacco ha scoperto Gennarino, riuscendo a tornare a casa con una piccola consolazione.

“Penso tu sia stata l’unica pacchista ad avere mai ceduto il pacco da 300mila euro ed essere passata vicina, se non altro, a quello da 200mila – ha rivelato il presentatore -. Un piccolo record”.

“È stata una partita da alti e bassi come la mia vita – ha concluso la concorrente -, ho giocato con accanto l’uomo della mia vita, sono stata felice di essere qua, mi sento una privilegiata. Sono agonistica, voglio sempre vincere, anche quando gioco a carte con il nipote, e il Dottore lo sa”.