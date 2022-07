Giulia Tordini, chi è la designer che ha fatto perdere la testa ad Antonino Spinalbese

Fonte: Getty Images Giulia Tordini

Antonino Spinalbese ha decisamente voltato pagina e Belen Rodriguez è ormai un lontano ricordo. L’hair stylist è stato infatti paparazzo in compagnia della sua nuova fiamma: si tratta di Giulia Tordini, designer di gioielli che gli avrebbe fatto perdere la testa.

Chi è Giulia Tordini, la nuova fiamma di Antonino Spinalbese

A sei mesi di distanza dalla fine della relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha finalmente ritrovato il sorriso insieme alla sua nuova fiamma. A testimoniarlo i numerosi scatti che nell’ultimo periodo lo hanno immortalato in compagnia di Giulia Tordini, la designer che ha conquistato il suo cuore ferito.

I due hanno deciso di uscire allo scoperto e vivere la loro relazione alla luce del sole, adesso che la storia d’amore con la showgirl argentina è decisamente un capitolo chiuso.

Giulia Tordini è Founder e Creative Director di Leda Madera, brand di gioielli creato nel 2019 in onore di sua nonna Leda Madera Marta Spinucci. Marchigiana doc, nata a Civitanova Marche, Giulia Tordini ha frequentato lo IED di Milano. La moda a quanto pare è una questione di famiglia: è la figlia di Piero Tordini, noto designer di scarpe, nonché sorella di Giorgia che ha fondato, con Gilda Ambrosio (che tra l’altro è stata legata a Stefano De Martino), il brand The Attico.

Con il suo dolce sorriso la bella Giulia ha fatto ritrovare la serenità a Spinalbese, dopo la chiusura burrascosa con la Rodriguez e il flirt con la modella brasiliana Helena Prestes, durato poche settimane. Ovviamente è ancora presto per sbilanciarsi, ma la Tordini potrebbe essere la persona giusta da avere al suo fianco.

Antonino Spinalbese, un nuovo amore all’orizzonte

Qualche settimana fa Antonino aveva voluto mettere le cose in chiaro, sottolineando che non era ancora pronto per una relazione stabile. “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”, aveva affermato. Eppure oggi Spinalbese sembra aver trovato di nuovo la serenità accanto alla sua nuova compagna.

Prima erano stati paparazzati a Milano mano nella mano, poi sono stati fotografati tra coccole e baci al mare, a Forte dei Marmi: Antonino Spinalbese e Giulia Tordini ormai fanno coppia fissa, non hanno più paura di nascondersi e hanno cominciato a frequentarsi alla luce del sole.

La designer di gioielli e l’hair stylist sembrano felici e innamorati: nelle foto pubblicate dal settimanale Chi i due sono stati immortalati mentre si scambiano sguardi dolci e baci languidi, tra abbracci stretti mentre si lasciano andare a sorrisi complici. Sui social entrambi hanno deciso di mantenere un certo riserbo sulla loro relazione: non hanno (almeno per il momento) pubblicato scatti di coppia, anche se in queste ultime settimane hanno seminato alcuni indizi sulla loro frequentazione.

Spinalbese dal canto in questo momento non ha nessuna intenzione di sbilanciarsi: “In questa fase della mia vita mi sto concentrando sul cercare attimi che mi facciano stare bene, non do certezze”, aveva dichiarato. Ma forse è arrivato il momento di aprire il suo cuore a un nuovo amore: chissà che Giulia non gli faccia cambiare idea.