Lolita Lobosco, 5 cose da sapere sulla fiction con Luisa Ranieri

Si intitola Lolita Lobosco la nuova fiction con protagonista Luisa Ranieri. Gli episodi raccontano le indagini di una donna forte e risoluta che lavora come Vicequestore della Procura di Bari. Lola è pronta a risolvere intrighi e misteri, dando la caccia ai criminali. La serie tv segna il ritorno della Ranieri alla fiction dopo il successo de La Vita Promessa.

Lolita Lobosco, dai romanzi alla tv

Lolita Lobosco nasce come personaggio letterario creato dalla penna di Gabriella Genisi che si è ispirata al celebre commissario Montalbano per dare vita a un personaggio intelligente, sopra le righe e indipendente. Il Vicequestore, che in tv viene interpretato da Luisa Ranieri, è protagonista di ben otto romanzi: La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia, Uva noir, Gioco pericoloso, Spaghetti all’assassina, Mare nero, Dopo tanta nebbia e I quattro cantoni.

La trama di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri

Dopo anni di lavoro a Legnano, Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) torna a lavorare alla Procura di Bari. Determinata e bellissima, Lola – così come si fa chiamare – dovrà risolvere alcuni casi e vedersela con gli altri personaggi della serie. Accanto a lei la migliore amica, alle prese con i tradimenti del marito, la sorella e la madre. Ma anche Danilo, un ragazzo più giovane di lei che potrebbe cambiare la sua vita.

Quando inizia Lolita Lobosco, la serie tv con Luisa Ranieri

Lolita Lobosco inizierà il 21 febbraio e andrà in onda su Rai Uno, al termine di Mina Settembre con Serena Rossi. Gli episodi sono in tutto 8 per un totale di 4 episodi. Luisa Ranieri aveva raccontato con grande entusiasmo la serie tv, svelando di essersi affezionata al personaggio di Lolita: “Per una donna non è mai facile lavorare in polizia – ha detto -, specialmente se ti chiami Lolita e hai la quarta di reggiseno”.

Il cast della serie tv Lolita Lobosco

Gli episodi di Lolita Lobosco sono diretti dal regista Luca Miniero e sono stati girati fra Roma, Monopoli e Bari. Nel cast figurano, oltre a Luisa Ranieri, anche altri attori molto apprezzati dal pubblico, come Lunetta Savino, Bianca Nappi e Filippo Scicchitano.

Lolita Lobosco: Luisa Ranieri e Luca Zingaretti insieme per la serie tv

Fra i produttori della serie tv c’è anche la Zocotoco film di Luca Zingaretti. L’attore e marito di Luisa Ranieri infatti tempo fa aveva acquistato i diritti dei romanzi scritti da Gabriella Genisi con protagonista Lolita Lobosco.