Mina Settembre con Serena Rossi: 5 cose da sapere sulla fiction Rai

Si intitola Mina Settembre la nuova fiction Rai con protagonista Serena Rossi. La talentuosa attrice interpreta una dottoressa di Napoli, fra storie toccanti e misteri da risolvere. Un personaggio fuori dal comune che si prepara a conquistare il cuore dei telespettatori. Scopriamo le curiosità di Mina Settembre.

La storia di Mina Settembre

Mina Settembre è la protagonista dell’omonima fiction. Serena Rossi veste i panni di una dottoressa che lavora in un consultorio di Napoli alle prese con i problemi dei suoi pazienti, ma anche con delle intricate indagini. Accanto a lei una madre soffocante, il collega di cui si è innamorata (Domenico Gammardella) e il portiere che ha una cotta per lei (Rudy Trapanese). Le vicende si svolgono nei quartieri spagnoli, fra voglia di riscatto, storie complicate, mistero, ma anche un pizzico di comicità.

Il romanzo da cui è tratto Mina Settembre

La fiction con Serena Rossi è tratta da una serie di romanzi. Mina Settembre è nata dalla penna di Maurizio de Giovanni che ha dedicato al personaggio ben tre racconti. Nel 2013 è uscito Un giorno di settembre a Natale, l’anno successivo, Un telegramma da Settembre, infine è stato pubblicato Dodici rose a settembre.

Il cast di Mina Settembre

Oltre a Serena Rossi, la fiction può contare su un cast stellare. Giuseppe Zeno veste i panni dell’affascinante Domenico, detto Mimmo, collega di Mina Settembre. Accanto a loro troviamo Christiane Filangeri, Ruben Rigillo, Nando Paone, Rosalia Porcaro, Kiara Tomaselli, Bianca Maria D’Amato, Giorgio Pasotti e Martina Attanasio.

Il personaggio di Mina Settembre/Serena Rossi

Mina è una protagonista fuori dal comune, come ha raccontato Maurizio de Giovanni, lo scrittore che ha creato il personaggio. “Mi serviva un personaggio che fosse fuori posto, e Mina è fuori posto in tutto – ha confessato a Vanity Fair -: fuori posto nel suo corpo, perché vorrebbe essere vista per il proprio impegno sociale e l’ intelligenza e non per il fisico strepitoso; fuori posto a casa sua, perché dopo il divorzio vive, vessata dalla madre, nella stanzetta di quando era piccola perché non ha i soldi per andare da un’altra parte; fuori posto nel suo ambiente di lavoro, perché è nata e cresciuta in un ambiente borghese e quelli dei Quartieri Spagnoli la vedono come una dei quartieri alti, e infine anche nell’amore”.

Le puntate di Mina Settembre, quando va in onda e la regia

Gli episodi di Mina Settembre saranno 6 per un totale di 12 episodi con la regia di Tiziana Aristarco che ha firmato anche Un Medico in Famiglia e andranno in onda dal 17 gennaio su Rai Uno. Dai libri di Maurizio de Giovanni sono stati tratte anche altre fiction di successo come I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi.