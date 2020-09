Giuseppe Zeno e Margareth Madè genitori: è nata Beatrice, la foto su Instagram

editato in: da

Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono diventati di nuovo genitori. L’attore ha annunciato la nascita del secondo figlio della coppia su Instagram con un post dolcissimo in cui la Madè stringe fra le braccia la piccola Beatrice poco dopo il parto.

“Io penso di vedere qualcosa di più profondo – ha scritto Zeno commentando lo scatto -, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla. (Vincent Van Gogh). E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice. Margareth Madè non ti ringrazierò mai abbastanza”.

Beatrice è la seconda figlia della coppia di attori dopo Angelica, arrivata nel 2017. Qualche mese fa Giuseppe Zeno aveva annunciato la nuova gravidanza di Margareth Madè senza nascondere la sua enorme gioia all’idea di diventare ancora una volta papà. “Dicono che il 3 sia il numero perfetto – aveva rivelato -. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?”.

Lontani dal gossip e uniti da un sentimento profondo, Zeno e la Madè formano una delle coppie più belle e solide nel mondo dello spettacolo. Qualche tempo fa lui aveva raccontato di essersi innamorato dell’attrice dopo averla vista in Baarìa, celebre film di Giuseppe Tornatore, e di aver fatto di tutto per conquistarla. I due si erano conosciuti qualche tempo dopo grazie a un amico in comune e da subito il sentimento era diventato forte e importante. Nel 2016 la coppia era convolata a nozze a Ortigia, in Sicilia, con una cerimonia semplice e lontana dal clamore.

Qualche giorno fa, celebrano l’anniversario di matrimonio con Margareth, Giuseppe aveva dedicato alla moglie parole dolcissime. “Non accade per caso, non accade quando decidi che sia il momento – aveva scritto -, non accade neanche quando pensi, ma sì, è la cosa giusta da fare. Accade perché era scritto. Accade perché il mio sguardo era già fisso nel punto in cui sapevo che saresti passata. E quel sapere è diventato sentire e lo sarà sempre di più!”.

“Ho trovato in Giuseppe la persona che guarda dalla stessa parte – aveva svelato lei -, che vuole le mie stesse cose, con cui camminare insieme senza bisogno di richieste”.