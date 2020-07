Anna Valle, il ritorno in tv con la serie “Luce dei tuoi occhi” insieme a Giuseppe Zeno

editato in: da

Anna Valle torna finalmente in tv: l’ex Miss Italia e attrice stimata sarà la protagonista de Luce dei tuoi occhi, nuova serie tv di Mediaset.

Il ritorno sul piccolo schermo per l’attrice sta per arrivare dopo un piccolo periodo di pausa: Anna, infatti, ha ripreso il suo lavoro dopo aver collezionato diversi successi, tra i quali le fiction Sorelle e La Compagnia del Cigno, che le hanno fatto chiudere lo scorso anno in bellezza. Proprio per questo, l’attrice ha voluto dedicare del tempo per sé e per la sua famiglia, concedendo al pubblico italiano solo alcune interviste, come l’intervento fatto a Domenica In il 26 maggio 2020 e quello avuto a Vieni da Me, poco prima.

Proprio in quest’ultima intervista, la Valle aveva confessato a Caterina Balivo di volersi prendere una pausa per dedicarsi alla sua famiglia al massimo: difatti, l’ex Miss non ha mi amato condividere suo marito Ulisse Lendaro e i suoi due figli Ginevra e Leonardo con nessuno, tanto che Anna ha scelto di non pubblicare foto della sua quotidianità su alcun social.

L’amore per la sua famiglia è sicuramente un tratto distintivo di tutte le sue interpretazioni, e lo sarà anche per la nuova fiction Luce dei miei occhi: Anna Valle farà valere il suo essere mamma anche nei panni di Emma Conti, una donna ambiziosa e coraggiosa convinta che la figlia, creduta morta, sia viva e sia una delle allieve dell’Accademia di danza dove lei, ora famosa star internazionale, mosse i primi passi.

La fiction, dunque, sarà un thriller ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza. Il dramma di Emma sarà addolcito dalla conoscenza di Enrico, insegnante del locale liceo interpretato da Giuseppe Zeno, protagonista maschile della serie tv.

Luce dei tuoi occhi sarà girato tra Roma e Vicenza, con soggetto e sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala. Fabrizio Costa è il regista della serie. E il produttore Massimo Del Frate, ha commentato così questo nuovo prodotto:

Al centro di Luce Dei Tuoi Occhi c’è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c’è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età.

Non ci resta che aspettare con trepidazione la messa in onda della serie, per rivedere un’Anna Valle splendida come poche e pronta a stupirci anche con un nuovo look. Qui di seguito, potete vedere una foto del set, dove la protagonista sfoggia un audace caschetto.