Anna Castiglia, chi è la cantante sul palco del Primo Maggio

Fonte: Ufficio stampa Concerto del Primo Maggio Anna Castiglia

Tra i tanti nomi più e meno conosciuti che quest’anno daranno vita al Concerto del Primo Maggio ne spunta uno che, seppur meno noto di altri, non è nuovo al panorama musicale che si affaccia al piccolo schermo. Anna Castiglia sarà infatti una delle voci che ci terrà compagnia durante il Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma. Scopriamo qualcosa in più su si lei.

Chi è Anna Castiglia

Nata a Catania nel 1993, Anna Castiglia è una cantautrice che da sempre vive immersa nell’arte. La madre, infatti, è un’ex attrice dello stabile, mentre il padre è un comico che lavora anche come speaker. Grazie alle loro influenze, Anna inizia ad appassionarsi allo spettacolo fin da bambina. Comincia a prendere lezioni di chitarra a soli 9 anni, proseguendo gli studi e appassionandosi al canto all’età di 16 anni.

Inizia a mettere piede sui palchi di alcuni locali di Catania negli anni del liceo e, a 18 anni, si trasferisce a Torino per continuare gli studi. Si diploma in canto, danza e recitazione alla Gypsy Musical Academy e inizia a vivere e a conoscere il panorama musicale della città, partecipando a vari festival e conoscendo alcuni artisti come Samuel dei Subsonica, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro e Marina Rei. Una città, Torino, che le ha dato la possibilità di esprimere il proprio talento, nonostante sia ancora molto affezionata a Catania.

In un’intervista per La Repubblica ha raccontato: “Dopo aver conosciuto il panorama cantautorale torinese ho deciso di restarci e provare a vivere di questo. Catania appartiene alla mia infanzia e sta nel cuore dei miei testi, me la porto addosso, ma era troppo stretta per me. Mancano spazi per la musica indipendente emergente. Sono andata via quando ancora non c’erano festival di musica off o indie, adesso c’è più movimento. Ma per noi emergenti resta sempre più difficile farci notare.”

A maggio 2021 pubblica il suo primo singolo, Ju mi siddriu, che racconta come i siciliani ignorino spesso meraviglie e problemi dell’isola. A dicembre dello stesso anno esce Tutto più rosso, il suo secondo singolo in due versioni, ufficiale e unplugged. Nel marzo 2022 vince il premio L’artista che non c’era, riuscendo così a partire per un tour nazionale.

Anna Castiglia, da “X Factor 2023” al Primo Maggio

Il primo vero momento legato alla tv, però, arriva nel 2023, quando partecipa ai provini di X Factor. Anna riesce subito a farsi notare dal pubblico e dai giudici grazie a Ghali, il suo inedito. La sua musicalità e i suoi testi la portano a rientrare tra le scelte di Morgan, che però decide di rinunciare ad averla in squadra proprio durante la fase finale delle selezioni. Una scelta che ha sconvolto pubblico e giudici, tanto da sperare in un ripescaggio, poi vino dagli Astromare.

Ma la carriera di Anna non è finita con X Factor. La cantante ha infatti potuto aprire i concerti di Max Gazzè, e ora è tra i big che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2024. Un palcoscenico che le darà modo ancora una volta di dimostrare tutto il suo talento, cantando insieme ad artiste e artisti affermatissimi nel panorama musicale italiano come Mahmood, Ultimo, Ditonellapiaga, Malika Ayane e lo stesso Morgan.