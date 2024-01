Chi è Margherita Vicario, la cantante candidata all’Orso d’Oro

Fonte: Getty Images Margherita Vicario

È molto difficile classificare sotto un’unica forma d’arte Margherita Vicario: artista poliedrica e di talento, Margherita non è solo una grande cantante e attrice, ma anche una scrittrice versatilissima. Ora, Margherita ha dato sfoggio di tutto il suo talento anche per ciò che riguarda il cinema, non solo a livello attoriale. Scopriamo di più su di lei e sul suo film candidato all’Orso d’Oro di Berlino.

Chi è Margherita Vicario

Classe 1988, Margherita Vicario è un’artista italiana dalle mille sfaccettature: attrice e cantautrice, mixa sonorità, testi e produzioni in un modo particolarissimo, senza lasciare nulla caso. La sua carriera artistica parte dopo il diploma all’Accademia Europea di Arte Drammatica nel 2009, Margherita inizia a muovere i primi passi come attrice per serie tv e film lavorando con nomi del calibro di Woody Allen, Lamberto Bava, Marco Pontecorvo, Fausto Brizzi e Antonio Manzini.

Margherita si concentra poi sulla musica: insieme alla sua band, continua il suo viaggio musicale partecipando al programma televisivo Cyrano – L’amore fa miracoli, in onda su Rai 3 per poi pubblicare nel 2019 i singoli Abaué (morte di un trap boy), Mandela e Romeo, e prendere parte insieme ad altre grandi voci della musica italiana alla reinterpretazione di Noi ci saremo di Francesco Guccini nel progetto Note di viaggio – Capitolo 1: Venite Avanti. Da quel momento parte un periodo di ascesa incredibile per la Vicario, che pubblica brani e inizia il Margherita Vicario Tour 2020, completando l’anno entrando a far parte delle 50 donne dell’anno, la classifica stilata da D de La Repubblica, e diventa la nuova Ambassador Italiana di Key Change, l’organizzazione internazionale a favore della parità di presenze maschili e femminili nell’industria musicale.

Fonte: IPA

Il suo 2021 si apre con collaborazioni insieme ad artisti del calibro di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Gaia e Francesca Michielin. Per chiudere in bellezza, interpreta e incide la cover di Rolls Royce di Achille Lauro per il trailer del film di Roan Johnson State a casa e, nel 2022, sale sul palco dell’Ariston durante la serata cover di Sanremo insieme a La Rappresentante di Lista, Cosmo e Ginevra per interpretare Be My Baby di The Ronettes.

Margherita Vicario: il successo come scrittrice di “Gloria!”

Una serie di successi musicali degni di nota, ma che si aggiungono a un talento anche per il cinema. La cantante ha infatti siglato il suo debutto come scrittrice di Gloria!, candidato all’ Orso d’Oro per la 74esima edizione della Berlinale in programma per il 15 febbraio. Il film, ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, vede come protagonista Teresa, interpretata da Galatea Bellugi, una giovane di grande talento che, insieme ad alcune musiciste, si impone contro i limiti imposti dall’Ancien Régime grazie alla sua musica pop, ribelle e leggera. Tra gli attori che hanno preso parte al progetto ci sono anche Elio di Elio e Le Storie Tese e Veronica Lucchesi, voce femminile de La Rappresentante di Lista.

Un progetto importantissimo per Margherita Vicario, che oltre ad aver scritto il film insieme a Anita Rivaroli, ha anche composto e curato insieme al suo produttore Dade, le musiche della pellicola. “È una gioia immensa e un grandissimo onore per me partecipare alla competizione ufficiale della Berlinale. Gloria! è un film che ha la musica come protagonista e che usa la musica come linguaggio narrativo. È quello che ho sempre cercato di fare nel mio lavoro di cantautrice: unire cinema e musica.”