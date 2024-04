Concerto del 1 maggio 2024: tutti i cantanti sul palco a Roma

Fonte: Ufficio stampa Concerto del Primo Maggio Morgan, Rosa Linn e Mahmood parteciperanno al "Concerto del Primo Maggio 2024"

Conto alla rovescia per il consueto Concerto del Primo Maggio, che come sempre animerà con musica e tematiche legate ai diritti del mondo del lavoro una giornata di riflessione e solidarietà. Dopo l’annuncio dei suoi conduttori e della location d’eccezione, ecco svelata la lineup dei cantanti che ci terrà compagnia per tutta la durata del Concertone.

“Concerto Primo Maggio 2024”, tutti i cantanti sul palco

Anche quest’anno l’attesa per il Concerto del Primo Maggio è palpabilissima. L’evento, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, quest’anno vedrà una location d’eccezione, il Circo Massimo, e la presentazioni di due grandi della musica italiana: Noemi ed Ermal Meta.

Un appuntamento che inizierà già dalle prime ore pomeridiane, con un opening condotto da BigMama a partire dalle 13.15 in esclusiva su RaiPlay, e che continuerà dalle 15.15 in un susseguirsi di artisti fino alle 00.15, con una pausa tra le 19 e le venti per le consuete edizioni del telegiornale.

Quest’anno il Circo Massimo di Roma sarà il palco di dieci ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti pronti a sostenere la festa dei lavoratori. La linea artistica del Concertone 2024 si svilupperà attorno al concept Ascoltiamo il Futuro #1M2024, con l’intenzione di segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, provando a raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale e immaginandone il futuro.

Per fare questo, il Concertone ha in programma l’esibizione di una lineup di grandissimi artisti: oltre ai già annunciati Achille Lauro, Coez insieme a Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù, Dargen D’amico e Rose Villain, l’organizzazione ha deciso di puntare su:

Alda

Anna Castiglia

Ariete

Bloom

Caffellatte & Giuze

Chiamamifaro

Cor veleno

Ditonellapiaga

Ex-otago

La Municipal,

Leo Gassmann

Lina Simons

Mahmood

Maria Antonietta e Colombre

Mazzariello

Mille

Morgan

Motta

Negramaro

Olly

Piotta

Rosa Linn

Santi Francesi

Stefano Massini e Paolo Jannacci

Tananai

Teseghella

Tripolare

Tropico

Ultimo

Uzi Lvke

Vale LP

Impossibile, poi, pensare che Noemi, Ermal Meta e BigMama, conduttori dell’evento, non si prendano un momento per regalare una loro performance agli spettatori. Durante l’opening, invece, vedremo Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis.

Ad aggiungersi ai big, come ogni anno si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio anche i 3 artisti vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonari (Roma). Uno dei 3 sarà scelto dalla Direzione Artistica dell’evento e premiato durante la diretta Tv quale vincitore assoluto di 1MNEXT 2024.

Dove vedere e ascoltare il “Concerto del Primo Maggio 2024”

Un Primo Maggio da ascoltare e guardare quello del 2024. Per seguire l’evento dal vivo, l’appuntamento è quindi al Circo Massimo: l’ingresso è sempre libero, fino a esaurimento posti.

Per chi volesse godersi il Concerto del Primo Maggio da casa, è possibile seguire la diretta su Rai3 e in radio in simulcast con Rai Radio2 dalle ore 16 alle ore 24.00. Si parte con la diretta di Diletta Parlangeli che proseguirà fino alle ore 19.00 circa, per tornare in collegamento intorno alle ore 20.00 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura. Dalle ore 19.00 alle ore 20.00, poi, su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre Ema Stokholma ci terrà compagnia con un DJ set dal palco principale della manifestazione.

Rai Radio2, che trasmetterà da una postazione esclusiva nel backstage realizzata in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, accoglierà tutti gli artisti al termine di ogni esibizione. L’intero evento è anche disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.

Per chi volesse iniziare a entrare in atmosfera, Spotify, che è official streaming partner del Concerto del Primo Maggio, ha pensato a una la playlist editoriale dedicata al Concertone.