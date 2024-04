Concerto del Primo Maggio, chi sono i conduttori e come partecipare

Tutto pronto per il "Concerto del Primo Maggio": ecco chi sono i conduttori e come partecipare all'evento

Fonte: IPA Noemi e Ermal Meta conducono il "Concerto del Primo Maggio 2024"

Grande fermento per il Concerto del Primo Maggio 2024, l’evento musicale che da sempre accompagna la festa dei lavoratori in una giornata in cui artiste e artisti si alternano per cantare e portare avanti tematiche importanti riguardo al tema lavoro. Quest’anno cambio di location e presentatori d’eccezione. Ecco cosa sappiamo sul Concerto del Primo Maggio 2024.

“Concerto del Primo Maggio”, chi sono i conduttori

I conduttori del Concerto del Primo Maggio 2024, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, saranno Noemi e Ermal Meta. Due cantanti affermatissimi, seguiti e amati, che non sono nuovi al notissimo concerto in piazza. Noemi ha infatti partecipato nelle edizioni del 2012, 2015, 2020 e 2021, mentre Ermal Meta nel 2017, 2018, 2020 e 2021. Quest’anno, però, il ruolo è diverso. Saranno conduttori di un evento che mira a rispecchiare l’attualità del panorama musicale italiano.

Un’esperienza emozionante e importantissima, come hanno raccontato entrambi ai microfoni del Tg3: “È molto emozionante, il Primo maggio è una piazza che ho vissuto da spettatrice, da cantante, è un upgrade bellissimo e sono contentissima di condividerlo con Ermal.” ha detto Noemi.

Grande emozione anche per Ermal Meta che ha voluto sottolineare la centralità di temi attualissimi e di grande importanza che verranno portati sul palco del Concertone: “È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore. Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre.” Ha poi aggiunto: “Sarà ricco di temi importanti, soprattutto quello della sicurezza sul lavoro, di cui ci si deve occupare ora più che mai.”

Insieme a loro, un’altra grande artista da sempre portatrice di grandi temi d’attualità: BigMama. La giovane cantante originaria di Avellino condurrà la prima parte del concerto. BigMama terrà anche un’anteprima live su Rayplay programmata per le 13:15.

Per quel che riguarda gli artisti pronti a esibirsi, invece, ci sarà ancora da aspettare. Nessuno dei conduttori ha potuto regalare delle anticipazioni. Quel che è certo, è che sarà una giornata di grande musica, cultura e riflessioni su temi che toccano da vicino i lavoratori e i loro diritti.

“Concerto del Primo Maggio”, come partecipare

Grande novità di quest’anno è il cambio di location. Il concerto infatti, a differenza degli scorsi anni, si terrà sempre a Roma, ma al Circo Massimo. Il motivo della scelta è legato ai lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano per via del Giubileo 2025. “L’atmosfera è quella di una grande storia che ci circonda, sarà una piazza molto calda, anche perché è da sempre il luogo dedicato ai concerti.”

Per chi volesse godersi il Concertone dal vivo, l’ingresso è sempre gratuito: considerata l’affluenza, è importante recarsi al Circo Massimo con anticipo. L’accesso è infatti consentito fino ad esaurimento dei posti e non è prevista la possibilità di prenotare.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 15:00. Per chi invece preferisce godersi il Concerto del Primo Maggio da casa, è possibile seguire la diretta su Rai3 e in radio con Rai Radio2 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Come di consueto, l’intero evento è disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.