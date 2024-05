Concerto 1 Maggio, Noemi ed Ermal Meta aprono sotto la pioggia: “Problema tecnico”

Fonte: Ansa Noemi ed Ermal Meta sotto la pioggia

“L’acqua e la corrente non vanno spesso d’accordo”. Il Concerto del 1 Maggio 2024, giorno della Festa dei Lavoratori, si è aperto sotto una pioggia torrenziale al Circo Massimo (per la prima volta in assoluto). Per i primi minuti, si è temuto uno stop prolungato. Per fortuna, tutto si è risolto poco dopo per il meglio, non prima, però, dell’intervento dei tecnici che si sono subito prodigati per risolvere i problemi: Ermal Meta e Noemi, i conduttori di questa edizione, hanno dimostrato sin dalle prime battute di saper tenere il palco in ogni condizione. Anche spettinati, sotto un cielo grigio, ma con la musica nel cuore.

Concerto Primo Maggio 2024, il momentaneo stop a causa della pioggia

Sul palco troviamo Ermal Meta e Noemi come conduttori, e la prima cantante a presenziare è Giusy Ferreri con il progetto Bloom (e a farne le spese). Si sono subito verificati problemi tecnici, proprio a causa della pioggia torrenziale. La Ferreri ha provato a intrattenere il pubblico, ma in suo soccorso è arrivato Ermal. Il palco è stato girato dall’altro lato: “Il cielo non è dalla nostra parte”. Inizia così il Concertone, con evidenti difficoltà, ma alla presenza di una fiumana di gente, sotto l’ombrello, pronta a sostenere gli artisti e il significato profondo della festa.

“Purtroppo al cielo che ci guarda indifferente noi non possiamo fare nulla. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere un problema che appare essere più grave di quello che potevamo pensare all’inizio. Cercheremo di prendere un po’ di tempo”. Ed è stato in questo momento che Ermal Meta ha iniziato a intonare Hallelujah, cimentandosi con la chitarra acustica in attesa dell’intervento dei tecnici. Per fortuna, tutto è andato per il meglio e, alla fine, il Concertone è iniziato davvero, con un regalo inatteso: ha smesso di piovere. Via gli ombrelli, pronti a cantare e ballare: è il turno di BigMama, conduttrice di apertura, ed è assolutamente favolosa.

Notizia in aggiornamento