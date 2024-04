Concerto 1 maggio, la scaletta dei cantanti sul palco

Fonte: Ufficio stampa Concerto Primo Maggio Noemi e Ermal Meta presentano il Concerto del Primo Maggio 2024

Quasi tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2024, l’evento live sostenuto da Cgil, Cisl, Uil e organizzato da iCompany che come ogni anno ci terrà compagnia durante la festa dei lavoratori. Lo slogan è “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” e vedrà un susseguirsi di artiste e artisti performare al Circo Massimo di Roma in una giornata che punterà a sensibilizzare e sostenere i diritti di lavoratori in una giornata a loro dedicata, regalando un evento di musica, cultura e riflessione.

“Concerto del Primo Maggio 2024”, la scaletta degli artisti

Circa 50 artisti sul palco per cantare e sostenere i diritti dei lavoratori e non solo. È questo l’obiettivo del Concertone, che quest’anno sarà presentato da Ermal Meta e Noemi, con un opening affidata a BigMama, personalità che ben conosce l’evento. Il concerto, che come sempre sarà a ingresso libero, questa volta è organizzato al Circo Massimo e verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 oltre che su Rai Play e Rai Italia.

L’evento inizia alle 13 e 15 solo su Rai Play, con un opening condotto da BigMama in cui si esibiranno Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis.

Il concerto poi, parte alle 15 e 15 e si aprirà con le parole di Fabrizio De Andrè scritte per La guerra di Piero. Da quel momento, Noemi e Ermal Meta presenteranno gli artisti e le artiste pronti a farci cantare e riflettere fino a mezzanotte e 15, con uno stacco dalle 19 alle 30 per le canoniche edizioni dei telegiornali.

Gli artisti presenti, e che sono già impegnati nelle prove del concerto, sono, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Ad aggiungersi ai cantanti, come ogni anno, potremo ascoltare anche i tre artisti vincitori del Contest 1MNext: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonar (Roma).

Scaletta in aggiornamento: il programma dell’uscita definitiva dei cantanti verrà pubblicato appena disponibile.

“Concerto del Primo Maggio 2024”, la presenza di Geolier

Grande attesa anche per la chiusura del concerto, che quest’anno vedrà sul palco Geolier, reduce da un secondo posto al Festival di Sanremo 2024 e ormai tra i nomi più seguiti del panorama rap italiano. Il cantante ha infatti ufficializzato la sua presenza tramite una storia Instagram che lo ritrae sul palco intento nelle prove.

Una notizia già anticipata dalla conduttrice Noemi, che durante un’intervista a Che tempo che fa aveva risposto a una domanda di Fazio riguardo agli artisti sul palco nominando il rapper, e anticipando così l’annuncio ufficiale degli organizzatori. Una scelta azzeccatissima, considerando che l’obiettivo del Concertone di quest’anno è segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, provando a raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale e immaginandone il futuro.