Canzone Segreta, Serena Rossi potrebbe lasciare lo show

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

Secondo i rumors, Serena Rossi potrebbe non lasciare la conduzione di Canzone Segreta, il programma di Rai 1 che nella sua prima edizione ha registrato un bel successo di pubblico ma che, tuttavia, non avrebbe raggiunto gli ascolti sperati, nonostante la Rossi sia stata una coinvolgente e meravigliosa padrona di casa, pronta ad accogliere i suoi tanti ospiti e a regalare ai telespettatori momenti ad alto tasso di emozioni.

Ancora non è arrivata la conferma della seconda stagione di Canzone Segreta, perché i palinsesti della prossima stagione di mamma Rai non sono stati definiti. Tutto può succedere, ma si fanno sempre più pressanti le voci sul possibile cambio alla conduzione del programma in prima serata.

Il giornalista Giuseppe Candela nella rubrica A lume di candela su Dagospia ha scritto: “Canzone Segreta avrà una seconda edizione? La decisione definitiva per il programma prodotto dalla Blu Yazmine non è ancora stata presa. A Viale Mazzini gira voce che Serena Rossi non sarebbe disponibile per il bis, alcuni assicurano che non avrebbe gradito le numerose stroncature alla sua prova da conduttrice. Se bis sarà chi potrebbe prendere il suo posto?”.

Si era già parlato di queste critiche nelle scorse settimane, quando Canzone Segreta era ancora in onda su Rai 1. Serena Rossi, stando alle indiscrezioni, non le avrebbe gradite affatto e starebbe meditando se (eventualmente) accettare o meno di tornare al timone del programma.

Serena è stata una fantastica padrona di casa nelle puntate di Canzone Segreta, sfoggiando dei look meravigliosi che hanno letteralmente incantato il pubblico. La Rossi è un’artista a tutto tondo che riesce a trasformare in oro tutto ciò che tocca: sa cantare, ballare, recitare è un’ottima conduttrice e ammalia con la sua travolgente simpatia.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi, certi che Canzone Segreta perderebbe tanto senza Serena Rossi. Intanto l’attrice è pronta a tornare al lavoro sul set di una nuova fiction Rai, dal titolo La Sposa, diretta dal regista Giacomo Campiotti che ha già realizzato Braccialetti Rossi. Oltre a La Sposa, Serena Rossi tornerà a recitare in Mina Settembre, fiction di grande successo che è stata confermata per una seconda stagione.