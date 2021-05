Lutto per Serena Rossi, l’addio commosso alla nonna su Instagram

editato in: da

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

Un grande dolore ha colpito Serena Rossi: la conduttrice ha dovuto dire addio all’amata nonna, a cui era molto legata. È stata proprio l’attrice a darne l’annuncio su Instagram, pubblicando due scatti accompagnati da parole toccanti.

Prima la Rossi ha condiviso uno scatto nelle storie di Instagram che ritrae la nonna da giovane: una bellissima foto in bianco e nero in compagnia del marito, con la scritta “Radici”. Poi l’attrice partenopea ha pubblicato una foto di uno splendido paesaggio, degli alberi con un cielo azzurro sullo sfondo schiarito da un sole splendente, accompagnato da una dedica speciale:

Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita.

Il post della conduttrice ha raccolto tutto il sostegno dei fan più affezionati, che hanno lasciato un cuore e frasi calorose per lenire il dolore della loro beniamina, come quella di un utente: “Ci proteggono da lassù. Un caro abbraccio”, ha commentato.

La Rossi è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, ma ha sempre mostrato il grande amore che la lega alla sua famiglia. Proprio durante la sua ultima esperienza televisiva, la conduzione del programma Canzone Segreta, i suoi familiari le avevano organizzato una bellissima sorpresa, coinvolgendo anche l’amata nonna.

“Ciao Serena sono orgogliosa di te! Continua così, sei troppo bella!”, le aveva detto in un video messaggio mandato in onda durante la serata. La conduttrice napoletana si era commossa alla vista dei genitori e della sorella – che erano saliti sul palco per dedicarle una canzone – così come per il filmato della nonna, anche perché nell’ultimo periodo, a causa della pandemia, non era riuscita a vederla così spesso come avrebbe voluto.

Proprio la nonna, quando Serena Rossi era uno dei volti di Un Posto al Sole, aveva rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù dove aveva parlato del rapporto con l’adorata nipote e della storia con il marito dell’attrice, Davide Devenuto: “Davide mi piace molto. Lui e Serena prima di diventare genitori si sono lasciati e si sono ripresi decine di volte. Una volta si sono lasciati addirittura per un anno. Alla fine ha capito che era innamorata di Davide e se l’è ripreso”.