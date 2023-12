Rosario Dawson nonna a 44 anni: “Che grande emozione”

Fonte: IPA Rosario Dawson

Una nuova nonna super glamour sta per approdare ad Hollywood: si tratta dell’attrice Rosario Dawson, pronta a tagliare il fatidico traguardo ad appena 44 anni. Sua figlia Isabella, di 21 anni, è infatti in dolce attesa di una bambina, che dovrebbe nascere il prossimo anno: “Sono estremamente emozionata” ha dichiarato Rosario condividendo la notizia. E non stentiamo a crederle.

Rosario Dawson, nonna da record

Un nuovo sorprendente traguardo per Rosario Dawson. Ma non si tratta di un nuovo film. L’interprete de La 25esima ora sta infatti per diventare nonna a soli 44 anni, come ha lei stessa dichiarato in un’intervista al magazine PageSix: “È molto emozionante” ha spiegato, comunicando che sua figlia Isabella, di 21 anni, è in attesa di una bambina. La piccola dovrebbe nascere il prossimo anno, e il nome prescelto dovrebbe essere Glamma.

Isabella, unica figlia dell’attrice, è stata da lei adottata quando aveva 11 anni, nel 2014. Una scelta molto sentita dalla Dawson, che conosceva personalmente la mamma biologica della ragazza: “Non ci ho pensato nemmeno un secondo. Eravamo chiaramente destinate” ha dichiarato spesso la protagonista di Rent.

Il rapporto con Isabella

Rosario Dawson ha parlato spesso del rapporto speciale che la lega ad Isabella, che a differenza della mamma non ama stare sotto i riflettori. Le due hanno calcato insieme il red carpet per la prima volta nel 2017, dimostrando grande affiatamento: “Sono molto grata per la nostra maturazione e la nostra connessione. Avere una giovane persona in casa con me e lavorare con lei su determinati temi è una cosa molto diversa dall’essere incinta ed avere un figlio che cresce sotto i tuoi occhi. Io e Isabella ci siamo avvicinate poco a poco. Adesso siamo una famiglia, ed è bellissimo”.

L’attrice ha anche affrontato il tema della grande somiglianza estetica che la lega alla figlia, nonostante non siano biologicamente legate: “Quando camminiamo per strada nessuno mette in discussione il fatto che siamo una famiglia. Lei viene da Porto Rico, che è una piccola isola, quindi probabilmente siamo imparentate anche se non lo sappiamo. È molto probabile” ha fatto sapere Rosario al magazine People.

La carica delle nonne under 50

Con i suoi 44 anni, Rosario Dawson si candida a diventare una delle nonne più giovani del mondo dello spettacolo. Ma è in ottima compagnia. Michelle Hunziker, infatti, ha tagliato il fatidico traguardo a 46 anni, quando sua figlia Aurora ha messo al mondo il piccolo Cesare: un’emozione unica per la showgirl svizzera, che ha spesso parlato anche in tv del magico momento vissuto insieme all’ex marito Eros Ramazzotti.

Stesso copione per Natalia Estrada, che aveva solo 45 anni quando, nel 2018, sua figlia l’ha resa nonna del piccolo Mario. Impossibile non citare nella lista Ornella Muti: quando Naike Rivelli è diventata mamma di Akash, la stella del cinema italiano aveva appena 42 anni. Il record assoluto, tuttavia, spetta a Whoopi Goldberg: l’indimenticabile interprete di Ghost è diventata nonna a 34 anni nel 1989, quando la figlia Alex è diventata mamma a soli 16 anni. Nel 2014, invece, Whoopi è addirittura diventata bisnonna a soli 59 anni: un primato che, difficilmente, qualcun’altra riuscirà a replicare.