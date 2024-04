Fonte: IPA Isabella di Danimarca, la figlia della Regina Mary compie 17 anni

Un’adolescente dallo sguardo dolcissimo, colta e intelligente proprio come la mamma. Isabella di Danimarca ha compiuto 17 anni il 21 aprile 2024 e per festeggiare non ha scelto grandi proclami né eventi pomposi, com’è nel suo stile. Ma la Regina Mary ha deciso di renderle omaggio pubblicamente con un regalo speciale, un modo per festeggiare la sua Isabella al di là del periodo certamente non facile che sta attraversando la Famiglia Reale danese.

Il regalo della Regina Mary di Danimarca per la sua Isabella

Per decenni siamo stati abituati ai classici ritratti ufficiali scattati in improbabili pose “imbalsamate” che sembravano usciti da un catalogo. Ormai, però, le nuove generazioni di Royal si sono allontanati da questo stile formale, lasciando il posto a fotografie che sempre più rappresentano queste “figure mitologiche” (che mitologiche non sono) nella maniera più naturale possibile. Lo ha fatto tante volte Kate Middleton, per citare l’esempio più celebre, lei che di fotografia da sempre è una grande appassionata e adora immortalare i momenti più belli in compagnia dei suoi figli e del marito William.

E a quanto pare anche la Regina Mary di Danimarca è dello stesso avviso, tanto da essere stata proprio lei in prima persona a prendere la macchina fotografica in mano per fare alla sua Isabella, fresca di compleanno, il regalo più bello: due scatti in compagnia del suo amato cagnolino Coco, splendida in tutta la sua naturalezza e spontaneità. Sono le foto che scatterebbe qualsiasi mamma innamorata e orgogliosa della propria bambina che cresce in grazia e bellezza, che sta vivendo una fase importante e che, soprattutto, ha ancora tutta la vita davanti e tanti sogni da realizzare.

“Sua Altezza Reale la Principessa Isabella oggi compie 17 anni – si legge nella didascalia del post Instagram, tradotto dal danese -. Per celebrare il suo compleanno, Sua Maestà la Regina ha scattato nuove foto della Principessa insieme a uno dei cani della Famiglia Reale, Coco. La Principessa festeggia il suo compleanno con la famiglia e gli amici“.

Isabella di Danimarca, la prima Principessa dal 1946

Nata il 21 aprile 2007 al Rigshospitalet, Isabella è la seconda figlia della Regina Mary e del Re Federico. Quei diciassette anni dopo quel lietissimo evento sembrano un secolo, visti gli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto la coppia. Oltre all’abdicazione-lampo della Regina Margherita e la loro salita al trono, a peggiorare la situazione ci hanno pensato le paparazzate al Re che sembra avere il vizietto del tradimento.

Il compleanno di Isabella per la Regina Mary è anche un’occasione per allontanarsi da questa “ombra”, un raggio di luce in un periodo affatto semplice. L’arrivo della Principessa nella Famiglia Reale danese è stato davvero molto importante, perché si è trattato della prima femmina nata dal 1946. L’ultima era stata la Regina Anna Maria di Grecia.

Dolce e colta, Isabella è una brava ragazza studiosa e composta, che non ama apparire più di tanto e sta pensando a costruire il proprio futuro. Come il fratello maggiore Christian – primo erede al trono in linea di successione – ha frequentato la Tranegårdskolen per poi passare al liceo, l’Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Dall’agosto 2023 si è iscritta all’Öregård Gymnasium di Hellerup, come papà Federico e lo zio Giacomo.