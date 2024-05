Mary e Margherita di Danimarca hanno scelto un look molto simile per salutare i sudditi in occasione del compleanno di Re Frederik

Fonte: Getty Images Mary e Margherita di Danimarca

Il 14 gennaio scorso Frederik è diventato Re di Danimarca, grazie all’abdicazione della madre Margherita, comunicata negli ultimi giorni di dicembre 2023. Con il sovrano danese è ascesa al trono del paese scandinavo anche Mary, sua consorte dal 14 maggio 2004. Lo scorso 26 maggio, quindi, Frederik ha festeggiato il primo compleanno da sovrano e, per l’occasione, il sovrano ha salutato i sudditi dal balcone del palazzo dell’Amalienborg, insieme a tutti i membri della sua famiglia.

Con il Re, ovviamente, si trovavano anche la moglie Mary e la madre Margherita. Le due importanti donne della casa reale danese hanno scelto dei look simili per l’occasione speciale, sfoggiando, entrambe, degli abiti in tonalità rosa acceso.

Mary e Margherita di Danimarca, look a confronto

Re Frederik di Danimarca ha compiuto 56 anni, festeggiando il primo compleanno da sovrano in un modo davvero speciale. Il primo uomo di Danimarca, infatti, è apparso raggiante e felice sul balcone del Palazzo Reale danese insieme alla moglie, alla mamma e ai figli.

Mary di Danimarca, per l’occasione, ha scelto d’indossare un abito rosa acceso con le maniche lunghe e leggermente larghe. Il vestito era animato da delle pieghe sulla parte finale ed era lungo fino al ginocchio della Regina. Mary di Danimarca ha completato il look con un evidente bracciale rigido in oro e un paio d’orecchini. I capelli della sovrana erano sciolti e acconciati in morbide onde.

Fonte: Getty Images

Il look della Regina di Danimarca era perfettamente coordinato, nella tinta, a quello della suocera Margherita. Anche lei, infatti, ha scelto per l’occasione un vestito in una sfumatura accesa di rosa, in particolare, nella tinta fragola. L’abito della madre del sovrano danese era a mezze maniche con dei decori in bianco sul corpetto e la gonna larga. La Regina Margherita ha indossato anche degli orecchini e una spilla color argento a forma di fiore e ha tenuto i capelli raccolti.

Fonte: Getty Images

Anche Frederik di Danimarca ha abbinato a un completo blu chiaro una cravatta in tinta con i look delle due donne della sua vita. I quattro figli della coppia reale, invece, hanno puntato tutto sui toni del blu e del celeste. Isabella ha indossato per l’occasione un abito blu con decori celesti e maniche a palloncino. Josephine, invece, ha scelto un abito al ginocchio celeste e bianco con taglio in vita. I due Principi Christian e Vincent si sono presentati ai sudditi con dei completi eleganti di colore blu chiaro.

Frederik di Danimarca, il regalo per Mary

In occasione del suo compleanno, Frederik di Danimarca ha deciso di fare un grande regalo alla sua Mary.

Fonte: Getty Images

I due sono apparsi complici e radiosi dal balcone del Palazzo Reale, dopo i tanti rumors che hanno investito la coppia reale in occasione del loro anniversario, che non è stato festeggiato a causa di un viaggio di stato in Norvegia.

Malgrado le indiscrezioni, il Re ha deciso di fare un omaggio importante alla moglie: “In occasione del suo compleanno, Sua Maestà il Re oggi ha premiato sua moglie, Sua Maestà la Regina, la Croce del Gran Comandante dell’Ordine del Dannebrog”.