Oggi è un altro giorno, Serena Rossi si confessa su Davide Devenuto e il matrimonio

editato in: da

Serena Rossi e Davide Devenuto, storia di un amore

Come di consueto il primo pomeriggio di Rai 1 si è aperto all’insegna degli ospiti e delle interviste. Serena Bortone è andata in onda con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, talk che riscuote sempre più successo tra il pubblico, per le tante storie che regala ogni giorno. Storie di vita comune ma anche focus su personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a fare qualche rivelazione nel salotto di mamma Rai.

In vista della seconda puntata di Canzone Segreta, la Bortone ha accolto nel suo studio (in streaming) la splendida Serena Rossi. Attrice, cantante, doppiatrice e chi più ne ha più ne metta, la Rossi è una vera forza della natura e anche in questa intervista ha messo a nudo tutta la sua simpatia e la sua acuta intelligenza. La Bortone ha cominciato subito con qualche domanda diretta, prima di tutto sul programma dell’attrice che già nella prima puntata di venerdì scorso ha riscosso un grande successo.

“Stasera succederà di tutto, ci saranno momenti di commozione e momenti spettacolari”, ha detto la rossi. “Non posso dirvi niente, ma sarà una serata da passare in leggerezza. Abbiamo bisogno di emozioni belle, a maggior ragione di un intrattenimento così leggero ma in realtà molto profondo. La musica ha questo potere evocativo”. E Serena Rossi di musica ne mastica sin da quando era piccola, grazie a un papà musicista che ha trasmesso da subito questa passione sia a lei che alla sorella Ilaria.

“La musica è stata la mia prima grande passione”, ha detto l’attrice alla padrona di casa. “Ho iniziato a 14 anni, la recitazione è arrivata dopo. Sono un’appassionata, mi piace il mio lavoro a 360 gradi, non saprei scegliere. O forse non voglio”. E perché scegliere quando riesci ad eccellere in tutto? Complici probabilmente anche le sue manie di perfezionismo: “Sono una perfezionista, voglio che vada sempre tutto bene, forse sono anche un po’ pesante”, ha scherzato (ma non troppo) la bella Serena. “Il mio fidanzato dice che la cosa in cui sono più brava è rompere le scatole”.

E tra le risate generali della Bortone e dei suoi ospiti in studio, l’intervista è giunta proprio all’argomento clou: il fidanzato Davide Devenuto. Per diverso tempo è aleggiata nell’aria la possibilità che la coppia convolasse a nozze, anche per via di un’intervista a Domenica In da Mara Venier in cui c’era stata un’inaspettata proposta via telefono.

Serena Rossi ha approfittato dell’ospitata a Oggi è un altro giorno per chiarire questo punto. Se per zia Mara era praticamente fatta (cosa che in puntata ha ripetuto più volte, orgogliosissima), in realtà i due attori erano praticamente all’oscuro di tutto. La Bortone non ha perso tempo per fare alla Rossi la fatidica domanda: “Ma tu ti vuoi sposare davvero?”.

L’attrice è stata molto chiara, sebbene non abbia potuto celare un pizzico di imbarazzo mentre rispondeva alla padrona di casa: “Noi ci siamo ritrovati quella volta in mezzo a questo gioco con Zia Mara. Non era niente di previsto, Davide non sapeva niente. Quando Mara mi ha passato il telefono e ho tolto il viva voce, gli ho chiesto ‘Ma veramente?’, e lui mi ha risposto ‘Ma che sta succedendo?'”.

Insomma, i fiori d’arancio tanto attesi (e sperati) dai fan sembra proprio che tarderanno ad arrivare. Serena ci ha tenuto a ribadire: “In realtà è come se fossimo già sposati. Abbiamo un bimbo, stiamo insieme da un sacco di tempo. È stata tutta una roba attorno alla quale è esplosa una bomba. Però in realtà no. Non è nel nostro stile poi farlo così, in pubblico”. Se da ragazzina immaginava un matrimonio in grande stile “alla napoletana”, oggi Serena Rossi sembra lontana dal sogno dell’abito bianco. Ma in fondo la felicità non ha bisogno di etichette.