Domenica In, scongiurato il rischio sospensione: Mara Venier andrà in onda

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Pericolo scongiurato: alla fine Domenica In andrà in onda regolarmente come previsto e il 14 marzo alle 14 potremo assistere a una nuova puntata dello show di Mara Venier.

La notizia di una possibile sospensione aveva iniziato a girare nella giornata di venerdì 12 marzo, dopo che TvBlog aveva rivelato in anteprima il caos che si sarebbe tenuto dietro le quinte a causa di un caso di Covid con cui il team redazionale del programma era entrato in contatto nel corso della trasferta sanremese della scorsa settimana, quando Mara Venier e tutto il suo staff avevano trasmesso dall’Ariston per lo speciale dedicato ai protagonisti del Festival.

Una puntata trionfale, che ha registrato ascolti strabilianti, ma che poteva costare la messa in onda di questo ventisettesimo appuntamento.

Tutto è nato quando Pino Strabioli è risultato positivo al coronavirus, dopo aver avuto contatti con altri membri della squadra di produzione di Domenica In, tra cui l’imitatore Vincenzo De Lucia, risultato anche lui positivo al successivo test di controllo. L’intero staff, compresa la conduttrice, è stato subito sottoposto ai tamponi di rito, che in un primo momento erano risultati negativi.

A stabilire se la puntata del 14 marzo avrebbe dovuto essere sospesa o meno, avrebbe dovuto essere il secondo giro di tamponi previsto dal protocollo, che, stando a quanto rivela sempre TvBlog, avrebbe dato nuovamente esito negativo, sancendo di fatto il via libera definitivo rispetto alla messa in onda, che quindi resta confermata.

Domenica In andrà dunque in onda regolarmente, come di consueto alle 14, con tutto il suo parterre di ospiti, che prevede il solito aggiornamento sulla pandemia e i vaccini con i Professori Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri, ma anche la parte dedicata allo spettacolo, con altri protagonisti del Festival di Sanremo come Arisa, Annalisa, Noemi e Aiello, ma anche Greta Scarano, che sta vivendo un momento d’oro tra la partecipazione all’ultimo episodio de Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti, in cui ha dato il volto ad Antonia, la donna che fa perdere la testa al celebre investigatore, e il ruolo di Ilary Blasi in Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti in onda su Sky dal 19 marzo.