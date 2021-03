Domenica In, a rischio la puntata del 14 marzo: cosa succede

editato in: da

Dopo la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo della scorsa settimana che ha ottenuto un enorme successo in fatto di ascolti, Mara Venier è pronta a tornare con Domenica In e i suoi ospiti, ma lo show previsto per il 14 marzo potrebbe non andare in onda a causa di un evento imprevisto.

A riportare la notizia è TvBlog, che è venuto a conoscenza di alcune voci secondo cui, a causa di un caso di Covid, la ventisettesima puntata potrebbe essere a rischio.

Il gruppo di lavoro che circonda la conduttrice sarebbe infatti venuto in contatto con un soggetto risultato poi positivo e per questo motivo ora l’intera squadra è in apprensione. Si tratta di una persona con cui il team si era trovato vicino durante la trasferta sanremese di domenica scorsa e che a sua volta aveva lavorato con Gigi Marzullo, anch’esso positivo al Covid.

Come vuole il protocollo, quindi, tutto lo staff del programma, compresa la presentatrice Mara Venier, sarebbe stato sottoposto alla serie di tamponi di rito, tutti risultati per il momento negativi tranne quello dell’imitatore Vincenzo De Lucia, che quindi con ogni probabilità salterà comunque la puntata di domenica 14 marzo.

Stando a quanto riportato da TvBlog, l’intero gruppo di lavoro di Domenica In si dovrebbe sottoporre a un altro giro di tamponi nella giornata di sabato 13 marzo, al termine del quale si dovrebbe decidere se la puntata andrà in onda oppure sarà sospesa. Al di là della conduttrice, infatti, che potrebbe comunque presentare lo show da casa come già fatto da altre sue colleghe risultate positive, la preoccupazione riguarda l’eventuale assenza il resto del team che potrebbe compromettere la buona riuscita del programma.

Se invece i nuovi tamponi dovessero dare nuovamente esito negativo, tutto dovrebbe risultare confermato e potremo quindi vedere in onda Mara Venier come di consueto alle 14 (dopo lo slittamento della scorsa settimana dovuto allo speciale del Tg 1 dedicato al viaggio del Papa in Iraq) con il suo ricco parterre di ospiti, che da programma prevede una massiccia presenza di artisti reduci dal Festival, come Arisa, Noemi, Annalisa, Aiello e, in collegamento da Milano, Ermal Meta.