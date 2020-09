Eugenia di York è incinta del primo figlio: l’annuncio ufficiale

editato in: da

Eugenia di York incinta del primo figlio

Eugenia di York è incinta del primo figlio: è arrivato l’annuncio ufficiale da Buckingham Palace. E la Regina Elisabetta ha condiviso sulla pagina Twitter le sue felicitazioni per l’arrivo di un nuovo pronipote.

Già da tempo si vociferava che la Principessa, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, aspettasse un figlio dal marito, Jack Brooksbank, sposato nell’ottobre 2018. Per altro, durante il loro matrimonio, Meghan Markle diede alla Famiglia Reale la notizia di essere incinta di Archie, creando non poco imbarazzo in Harry, dato il momento inopportuno per una tale comunicazione.

Ma torniamo a Eugenia. La Principessa, secondo i ben informati, dovrebbe essere già al quarto mese, quindi la nascita del bebè dovrebbe essere prevista per i primi mesi del 2021. Dunque, sarà il suo il primo Royal Baby dell’anno, battendo così la sorella maggiore, Beatrice che ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi con una cerimonia segreta, lo scorso 17 luglio.

Andrea e Sarah Ferguson diventano così nonni per la prima volta. La gravidanza è stata annunciata sul profilo Twitter ufficiale della Famiglia Reale dove a commento di una foto del matrimonio di Eugenia e Jack Brooksbank, si legge: “La Sua Altezza Reale, la Principessa Eugenia e il signor Jack Brooksbank annunciano di aspettare il loro primo figlio all’inizio del 2021. Il Duca di York e Sarah, Duchessa di York, Mr e Mrs George Brooksbank, la Regina e il Duca di Edimburgo sono deliziati dalla notizia”.

Eugenia ha dato il lieto annuncio anche dalla sua pagina Instagram condividendo la foto di un paio di scarpine da neonato a forma di orsetto e ha scritto: “Io e Jack siamo emozionati per l’inizio del 2021”, aggiungendo l’emoticon del bebè col quale probabilmente ha svelato il sesso del bambino, infatti il ciuccio è azzurro. Che sia dunque un maschio?