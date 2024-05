Fonte: IPA Sarah Ferguson

L’annuncio dello stato di salute di Sarah Ferguson ha colpito duramente tutti gli amanti della Famiglia Reale britannica nel mondo. A sette mesi di distanza, infatti, le sono stati diagnosticati un cancro al seno e uno alla pelle. Per la prima volta da allora, giungono notizie incoraggianti in merito alle sue condizioni. A fornirli è stata sua figlia, la principessa Beatrice.

Come sta Sarah Ferguson

Il 6 maggio la principessa Beatrice ha parlato di sua madre al talk show This Morning. La figlia del Principe Andrea e della Duchessa di York ha spiegato come quest’ultima sia “a posto”, come riportato dalla rivista Hello!, dopo il grande spavento dello scorso anno.

“Lei è un’icona fenomenale. Come madre è stata fantastica. Ne ha passate tante e vado avanti anche grazie al suo senso dello scopo e alla sua resilienza”. Un vero e proprio sospiro di sollievo per quell’ampia fetta di pubblico che adora Sarah Ferguson.

Alle domande dei conduttori Josie Gibson e Craig Doyle, ha spiegato come stia davvero bene. Quanto avvenuto lo scorso anno lo pone sotto la categoria “brutto incidente”. Oggi però dice che è tutto a posto.

“A 64 anni sta prosperando. Ne ha passate tante ma credo oggi stia entrando per davvero in sintonia con se stessa. Tutto ciò ci ricorda quanto siano importanti i controlli il prima possibile”.

L’equilibrio in famiglia

Beatrice ha spiegato come sia lei che sua sorella Eugenia siano estremamente orgogliose della madre. Ha fatto i giusti passi per la propria salute e ha aperto gli occhi alla sua intera famiglia in merito. Una lezione di vita sul non dare per scontato la propria condizione. Da un giorno all’altro, infatti, il mondo può cambiare e crollare dinanzi ai propri occhi.

Dopo giugno 2023, quando le è stato diagnosticato il cancro al seno, Fergie si è fatta portavoce dell’importanza delle diagnosi precoci e, dunque, degli screening. Ha sensibilizzato l’opinione pubblica, portato la propria storia ovunque, ponendola a esempio.

Ciò soprattutto a partire da gennaio 2024, quando le è stato diagnosticato un melanoma maligno. Un cancro della pelle scoperto in seguito all’analisi post-operatoria di un neo rimosso per l’intervento di ricostruzione dopo la mastectomia.

Fonte: IPA

A marzo scorso, una fonte ha spiegato a People che la Duchessa di York era molto sollevata dal fatto che il cancro alla pelle non si era diffuso. Avrebbe raccontato agli amici di essersi sottoposta a un altro intervento, l’ennesimo, intorno ai bordi del neo in cui era stato riscontrata la forma tumorale, e ai linfonodi.

Si sono rivelati puliti ed era la miglior notizia possibile, ovviamente, per Fergie e la sua famiglia. Dovrà però sottoporsi a dei controlli frequenti, ogni 12 settimane. Il suo messaggio di prevenzione, alla luce di quanto avvenuto sia a Re Carlo che a Kate Middleton, ha oggi ancora più significato.