Beatrice di York: la festa di compleanno è magica, i dettagli svelati da Sarah Ferguson

Beatrice di York, figlia maggiore di Sarah Ferguson e del duca Andrea di York, è una delle figure più amate della casa reale inglese. La principessa, infatti, è riuscita a ritagliarsi un posto nel cuore dei sudditi grazie alla sua riservatezza e alla capacità di gestire anche le situazioni più complicate.

Il 17 luglio 2020 Beatrice di York ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi, da cui un anno dopo ha avuto la piccola Sienna Elizabeth Mapelli-Mozzi. Proprio la bambina è stata al centro della festa di compleanno della principessa. Infatti, la cugina di William d’Inghilterra ha compiuto 35 anni lo scorso 8 agosto e, secondo quanto raccontato dalla madre Sarah Ferguson, la sua festa di compleanno è stata davvero magica.

Sarah Ferguson racconta il compleanno di Beatrice di York in un podcast

Beatrice di York ha recentemente compiuto gli anni. La principessa avrebbe festeggiato questa ricorrenza in modo davvero magico, come raccontato dalla stessa madre Sarah Ferguson in un podcast intitolato Tea Talks with Sarah, come riportato dal Daily Mail. L’ex moglie di Andrea di York ha raccontato ai suoi ascoltatori la particolare festa di compleanno della figlia, insieme alla co-conduttrice del format Sarah Thomson. Questo momento speciale arriva dopo un periodo difficile per la duchessa, che ha dovuto subire un’operazione al seno per una diagnosi di cancro.

Sarah Ferguson ha svelato di aver creato per la figlia una festa in giardino, protagonista del party anche la nipote Sienna a cui è stata dedicata una particolare caccia al tesoro. La mamma di Beatrice ed Eugenie di York, infatti, ha organizzato una sorprendente caccia alle fate per la figlia e la nipote: “Ho nascosto molte fate diverse in giardino e ho mandato Sienna a caccia di fiabe per trovare le fate con le ali”.

Beatrice di York e la madre Sarah Ferguson si sono ritagliate un momento speciale per far divertire la piccola Sienna, in occasione del compleanno della Duchessa. La festa in giardino sembra essere stato davvero fantastica, come descritto dalla stessa Sarah Ferguson: “Giorno più magico per il compleanno di Beatrice”. Dopo la caccia in cerca delle fate, la duchessa ha organizzato un altro momento speciale per figlia e nipote. Infatti l’ex moglie di Andrea di York ha raccontato che, dopo che la bambina ha trovato tutte le fate nascoste, le tre hanno consumato insieme un “Un picnic fatato”.

I commenti degli utenti al picnic fatato delle duchesse di York

Sarah Ferguson ha voluto condividere con gli ascoltatori del suo podcast i dettagli sul compleanno fatato organizzato per la duchessa Beatrice di York. Il pubblico ha, poi, commentato il suo racconto. Molti hanno voluto inviare un apprezzamento alla scelta della duchessa di York: “Lo adoro. Picnic delle fate. Una mamma e una nonna così grandiose” e ancora “Suona magnificamente. Sono sicuro che Beatrice si è divertita molto come Sienna. Il compleanno di una fata è così speciale”.

Insomma le premure di nonna Sarah Ferguson e il party fatato della duchessa Beatrice di York hanno ricevuto molti commenti positivi. Lo charme magico della cugina di William d’Inghilterra era stato già molto apprezzato in occasione delle nozze di Hussein di Giordania, a cui la duchessa aveva partecipato con un look incantevole.