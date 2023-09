Beatrice di York, la tenera foto della figlia che fa invidia a Meghan e Harry

Seo Copywriter & Web Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

La Principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno festeggiato il compleanno di Sienna Elizabeth, che ha soffiato su due candeline. Su Instagram, “Edo” – così è conosciuto il marito della Principessa – ha voluto condividere un dolcissimo post con foto e dedica per la figlia. Uno scatto privato, di enorme bellezza, che ovviamente fa invidia a Harry e Meghan, che ormai sono sempre più isolati.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi: la foto della figlia Sienna Elizabeth

“Buon compleanno. Ci porti tanto amore e gioia ogni giorno”, ha scritto Edoardo Mapelli Mozzi nel post su Instagram dedicato a Sienna Elizabeth. Uno scatto inedito, mai condiviso prima: la piccola Sienna passeggia, sfoggiando un vestito floreale – la stampa è amatissima dalla mamma, Beatrice di York – e persino un sombrero. Sienna è nata il 18 settembre 2021, poco più di un anno dopo le nozze dei genitori, che si sono sposati nel luglio del 2020, in piena Pandemia, con una cerimonia ristretta.

La foto è a dir poco meravigliosa, e anche piuttosto rara, dobbiamo dire. Una bambina che guarda al futuro, e al contempo i suoi genitori sono proprio dietro di lei, pronti a sostenerla nelle sfide che verranno. Tra l’altro, ad oggi, Beatrice ed Edoardo hanno scelto di non condividere foto ufficiali di Sienna sui social. Ad avere invece pubblicato una dolce foto di Sienna è stata la Principessa Eugenie, insieme al piccolo August, intenti a giocare in uno zoo di Londra.

Attualmente, Sienna Elizabeth è decima nella linea di successione al Trono: il nome è un omaggio alla nonna, Sarah Ferguson, e anche alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Durante un’intervista, nonna Sarah ha ammesso che la piccola assomiglia alla madre. “Letteralmente, è una ‘mini me’ di Beatrice. Va a caccia di anatre, cammina nelle pozzanghere e le piace la pioggia”.

L’invidia di Harry e Meghan

A lungo, c’è stata una profonda invidia da parte di Meghan Markle e del Principe Harry. Sì, perché la bambina ha ereditato un titolo nobiliare – italiano – da parte del papà, Edoardo Mapelli Mozzi, e può fregiarsi del titolo di Nobildonna. Solamente nel 2023, però, i figli di Meghan e Harry, Archie e Lilibet Diana, sono diventati Principe e Principessa.

C’è anche l’altro lato della medaglia: si sono allontanati da Londra, hanno scelto una vita distante dalla Monarchia, ma Harry e Meghan non sono riusciti ugualmente a conquistare i cuori delle persone. Anzi. Ogni loro gesto è passato al vaglio, non solo dalla Famiglia Reale, ma da tutti: Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi possono così condividere teneri scatti della propria figlia senza essere criticati. Ma Harry e Meghan possono dire lo stesso? Assolutamente no.

Agli Invictus Games 2023, ovviamente la coppia ha fatto molto parlare di loro. Durante il discorso di chiusura, il Principe Harry non ha voluto menzionare la moglie, che però ha conquistato la scena con un abito da 1.000 euro. Sono ormai ben lontani i tempi in cui venivano acclamati dalle folle: dopo il documentario su Netflix e la pubblicazione del libro Spare, ai Sussex rimangono le briciole. E, sì, anche l’amarezza di non aver saputo costruire nulla di positivo.