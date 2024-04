Fonte: IPA Beatrice di York

Paolo Liuzzo, il primo amore della Principessa Beatrice, è morto a 41 anni per sospetta overdose a Miami. La storia con il suo primo fidanzato, con cui ha avuto una relazione dal 2005, quando aveva 17 anni, si è conclusa proprio a causa del passato di Liuzzo e dei problemi con la legge. Secondo quanto riportato dai tabloid, Liuzzo ha accumulato debiti con gli strozzini negli ultimi anni, e ha lottato contro la dipendenza del gioco d’azzardo e della droga.

A condividere la notizia della morte di Paolo Liuzzo è stato il Sun: l’ex fidanzato della Principessa Beatrice è spirato in una stanza d’albergo a Miami, per sospetta overdose. Nel corso degli ultimi anni, Liuzzo ha avuto diversi problemi con la legge, con i problemi di droga e di violenza: aveva accumulato grossi debiti di gioco. La causa della morte non è stata resa nota, ma, stando a quanto riportato dalla polizia locale, l’indagine è aperta e in corso.

La notizia non è recente: Liuzzo è morto il 7 febbraio a Miami, il funerale si è tenuto il 16 febbraio a New York, sua città natale. Beatrice di York non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla scomparsa dell’ex fidanzato e suo primo amore, ma, stando al Sun, “il suo cuore si è spezzato per la morte dell’ex”. Un amico di Liuzzo ha raccontato alla stampa delle difficoltà dell’uomo degli ultimi anni: “Le cose non stavano andando bene. Paolo amava fare festa e giocare d’azzardo. Aveva iniziato a usare molti farmaci, ed è diventato dipendente dalle droghe più pesanti. Uno stile di vita molto frenetico, tutti temevano che prima o poi l’avrebbe sopraffatto. Prendeva sempre denaro in prestito per pagare altri prestiti: un circolo vizioso”.

La storia con Beatrice di York

La storia d’amore tra Beatrice di York e Paolo Liuzzo è iniziata nel 2005: l’ex coppia si è frequentata per circa un anno. All’epoca Beatrice aveva 17 anni, e Liuzzo 23. Nonostante la differenza d’età, Sarah Ferguson, la Duchessa di York, aveva approvato la relazione. “Beatrice è una ragazza sensibile, che prestò avrà 18 anni, con molti amici, incluso Paolo”. Questa la dichiarazione che aveva rilasciato all’epoca per sostenere apertamente la figlia. Poco prima della relazione con la Principessa, Liuzzo aveva avuto dei problemi con la legge, ed è stato accusato di omicidio colposo di Jonathan R. Duchatellier: l’accusa è stata successivamente ridotta ad aggressione e percosse.

Nel 2009, Liuzzo è stato arrestato dopo aver avuto un incidente con la sua auto nella Gold Coast in Australia. La relazione con la Principessa Beatrice è finita anche per quanto accaduto con Duchatellier, secondo quanto riferito da Liuzzo ai tempi: “Tutti hanno cercato di mantenere segreta la nostra relazione”. In un’occasione, ha poi aggiunto: “Non ero sicuro di voler entrare così in connessione con Beatrice. Le volevo bene, ma non ero innamorato di lei. (…) Le donne sono la mia debolezza”. Oggi, la Principessa è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi, con cui ha avuto la figlia Sienna Elizabeth, nata il 18 settembre 2021.