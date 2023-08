Beatrice di York compie 35 anni: la Principessa è l’arma segreta contro Harry

Beatrice di York ha compiuto 35 anni. Sono stati tanti i teneri auguri ricevuti dalla famiglia per una Principessa fuori dal comune e molto amata dal popolo britannico. La figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea negli ultimi anni ha vissuto sempre più lontano dai riflettori, un po’ per volontà, un po’ per costrizione e questo, a detta degli esperti, potrebbe renderla “l’arma segreta” della famiglia reale per sanare la spaccatura lasciata dall’allontanamento del Principe Harry.

Beatrice di York: l’arma segreta contro Harry

La Principessa Beatrice potrebbe essere “l’arma segreta” dei reali e svolgere un ruolo cruciale nel sanare l’aspra frattura con il Principe Harry. La nona in linea di successione al trono non svolge un ruolo formale nella monarchia resa più snella dall’intervento di Re Carlo e svolge un lavoro normale, invece di essere occupata nelle funzioni reali. Tuttavia, lei e il marito Edoardo Mapelli Mozzi partecipano regolarmente agli eventi della Famiglia Reale e sono tra i pochi che mantengono un forte legame con Harry e la moglie Meghan Markle.

Beatrice, che ha appena compiuto 35 anni, ha affrontato momenti difficili, tra cui lo scandalo del padre principe Andrea e la diagnosi di cancro al seno della madre Sarah Ferguson. Tuttavia, come riporta il The Mirror, gli esperti ritengono che abbia affrontato la situazione in modo ammirevole e che potrebbe essere la più adatta a risolvere la faida tra i Sussex e il Re e il Principe William.

La cura per Harry e Meghan

Parlando con la rivista OK!, l’esperto di marchi e cultura Nick Ede ha dichiarato: “Beatrice è un grande modello per tutto coloro che vivono problemi familiari. Ha affrontato molte turbolenze nella sua vita, tra cui una famiglia distrutta e un padre, il Duca di York, che è una figura piuttosto controversa. E sembra aver superato queste tempeste molto bene”.

“Ha anche la capacità di vedere entrambi i lati della medaglia, quindi per quanto riguarda il litigio di Harry con William e Re Carlo, può essere più aperta e incoraggiare entrambe le parti a discutere, parlare e potenzialmente sanare la frattura. Credo che se c’è qualcuno in grado di sanarla sarà lei o forse la Principessa Anna. Beatrice potrebbe essere l’arma segreta dei reali”.

Nel frattempo, Jennie Bond, corrispondente reale della BBC, ha spiegato che Beatrice è molto più accessibile di altri membri della famiglia, e con lei è molto facile relazionarsi. Ha aggiunto: “Beatrice ha sopportato molte pressioni e molte critiche nel corso della sua vita, ma è davvero riuscita a farsi valere”.

“Abbiamo già una regina divorziata sul trono. Ora abbiamo una principessa che si può raccontare”. Beatrice è una matrigna, che parla pubblicamente della sua dislessia e che recentemente ha dovuto affrontare il trauma del cancro al seno di sua madre, Sarah, duchessa di York. Questo la rende molto più accessibile. Sembra essere universalmente apprezzata”.

L’amicizia con Harry sarà la chiave

I commenti arrivano dopo che un insider ha affermato che Harry è “ancora molto amico” di Beatrice e della sorella minore Eugenie, ma la sua rottura con gli altri parenti reali è “molto stressante” per loro. I cugini sono sempre stati vicini e quando Harry ha partecipato all’incoronazione di suo padre Re Carlo a maggio senza Meghan Markle, si è seduto con Beatrice ed Eugenie e i loro mariti. In effetti, Eugenie è stata l’unica reale a comparire nella controversa docuserie di Harry e Meghan su Netflix dello scorso anno.

Le tensioni tra Harry e Meghan sono rimaste alte, soprattutto dopo la pubblicazione del libro di memorie Spare, in cui Harry criticava pesantemente il fratello William, il padre Re e la regina Camilla. Ma secondo una fonte, il rapporto con le cugine minori Beatrice ed Eugenie è ancora forte. L’insider ha dichiarato a PEOPLE: “Sono ancora grandi amiche e si parlano continuamente. Tutto questo dramma tra lui e Meghan e la spaccatura con il resto della famiglia è stato davvero stressante per le ragazze. È difficile da guardare perché vedono entrambi i lati della questione”.