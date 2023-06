Sarah Ferguson operata per un cancro al seno: la malattia tenuta segreta

Fonte: IPA Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, la Duchessa di York, è stata operata dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno. La notizia, che coglie di sorpresa i sostenitori della casa reale, è stata data dalla portavoce ai media britannici. “Fergie”, così viene affettuosamente chiamata, è l’ex moglie del Principe Andrea, il terzogenito della defunta Elisabetta II.

Sarah Ferguson è malata: la scoperta dopo i controlli

La scoperta della malattia è fortunatamente arrivata dopo alcuni controlli mammografici di routine. Ora, la Duchessa di York, 63 anni, è già stata operata ed è rientrata nella sua casa di Windsor, nel Berkshire, così riporta il The Sun. Sempre il quotidiano inglese rivela che gli amici hanno descritto l’operazione all’ospedale King Edward VII di Marylebone, nel centro di Londra, come “riuscita”.

Un portavoce della duchessa ha dichiarato: “A Sarah, Duchessa di York, è stata recentemente diagnosticata una forma precoce di cancro al seno rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico che ha avuto successo. La duchessa sta ricevendo le migliori cure mediche e i suoi medici le hanno detto che la prognosi è buona. Ora si sta riprendendo con la sua famiglia. La Duchessa vuole esprimere la sua immensa gratitudine a tutto il personale medico che l’ha supportata in questi giorni. È anche enormemente grata al personale coinvolto nella mammografia che ha identificato la sua malattia, che altrimenti era priva di sintomi, e ritiene che la sua esperienza sottolinei l’importanza di uno screening regolare”.

Il racconto della malattia

Il The Sun riporta anche alcune parole dagli amici e da chi vive attorno alla Duchessa. Qualcuno ha rivelato che a Sarah Ferguson è stato detto che la “prognosi è buona” grazie alla “diagnosi precoce”. Il cancro al seno è stato individuato precocemente grazie allo screening di routine e questa settimana ha trascorso diversi giorni in un ospedale di Londra, hanno detto. Un’amica ha detto: “È stato un momento difficile, ma è molto grata al personale medico che ha eseguito la mammografia e l’ha rilevata in anticipo e che si è preso cura di lei in questi ultimi giorni, è incredibilmente grata”.

Sembra che ora sia tornata a casa al Royal Lodge per riprendersi con la sua famiglia, tra cui il chiacchieratissimo principe Andrew, 63 anni, e la figlia Beatrice, 34, ed Eugenie, 33. Sarah, una nonna di tre figli, è stata dunque assente per qualche giorno dal Royal Ascot a causa della sua operazione di cancro. Prima di andare in ospedale, la duchessa ha parlato delle sue diagnosi nel suo nuovo podcast “Tea Talks with the Duchess and Sarah”, che andrà in onda domani.

La conversazione è stata registrata prima che si sottoponesse a un intervento chirurgico e doveva essere trasmessa giovedì, ma è stata rinviata fino alla sua dimissione. Sarah è una sostenitrice del Teenage Cancer Trust e ha parlato a un gala della Breast Cancer Foundation quattro anni fa. Nel 2021, Sarah ha visitato una clinica in Polonia per affrontare il problema delle donne che si stanno riprendendo dopo aver subito una mastectomia.

Sarah Ferguson e l’ex marito: un rapporto ancora stretto

L’ex marito, il principe Andrew, non è stato visto in pubblico questa settimana e lunedì scorso ha partecipato solo agli aspetti privati ​​della cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Sua figlia maggiore, la principessa Beatrice, ha partecipato al Royal Ascot martedì e venerdì con il marito Edo Mapelli Mozzi. Si pensa che si stiano radunando intorno alla duchessa al Royal Lodge, a Windsor. Andy e Fergie, che hanno divorziato nel 1996 ma vivono insieme dal 2008, sono stati minacciati di sfratto dalla loro villa di 31 stanze nella tenuta di Windsor.