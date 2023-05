Sarah Ferguson nei guai dopo l’Incoronazione: “Causa da 19 milioni”

Fonte: Getty Images Concerto per l’incoronazione di Re Carlo: non solo Kate, tutte le protagoniste della serata

Sarah Ferguson è stata una delle grandi assenti all’Incoronazione di Carlo III, salvo poi essersi riunita alla Royal Family in occasione del concerto in onore del Re. Lei stessa aveva condiviso alcune immagini sui social per esprimere tutta la sua emozione, al fianco delle amate figlie Beatrice ed Eugenia, che sta per renderla di nuovo nonna. Eppure un’ombra si staglia in questo felice momento per l’ex nuora della Regina Elisabetta: potrebbe ritrovarsi al centro di una causa milionaria.

Sarah Ferguson rischia una causa milionaria

Ma cosa è successo esattamente all’adorata Fergie? Stando a quanto riporta The Times, l’ex moglie di Andrea di York rischia di essere citata in giudizio da chi, dopo il fallimento della società di investimenti Gate Ventures, intende recuperare il denaro perduto. E si tratterebbe di una causa da ben 19 milioni di sterline.

Dal 2017 Sarah Ferguson è stata direttrice della società quotata in borsa fino alle sue dimissioni nel dicembre 2019. La Gate Ventures si sarebbe resa “colpevole” di investimenti nell’ambito dei media e del teatro non andati a buon fine, accumulando un debito tale da portarla al totale collasso.

Nulla di certo al momento, visto che i liquidatori “stanno presentando un rapporto sullo stato di avanzamento nel tentativo di recuperare il denaro prestato”, come riporta il Daily Mail, ma senza dubbio il discorso non resterà in sospeso e la Ferguson potrebbe in qualche modo pagare le conseguenze di tali manovre, definite “inspiegabili” da alcune fonti vicine alla società.

Andrea di York a Frogmore Cottage, la risposta di Fergie

Un’altra questione ampiamente dibattuta negli ultimi mesi ha a che fare con l’ex marito di Sarah Ferguson, il Principe Andrea di York al centro di uno degli scandali più feroci che abbia colpito la Royal Family britannica. È risaputo che Fergie e l’ex convivano serenamente presso la Royal Lodge, non lontano dal Castello di Windsor, nonostante abbiano divorziato nel 2012 quando le figlie Beatrice ed Eugenia erano ancora delle bambine.

La coppia è rimasta in ottimi rapporti, al punto tale che la Ferguson più volte ha preso le difese del Principe Andrea anche quando era praticamente indifendibile agli occhi della famiglia e dell’opinione pubblica. Ma da mesi si vocifera che Re Carlo avrebbe imposto al fratello di lasciare l’abitazione che Elisabetta II gli aveva dato in concessione per 75 anni, sfrattandolo di fatto insieme all’ex moglie e costringendolo a trasferirsi a Frogmore Cottage, che un tempo era la residenza del Principe Harry e di Meghan Markle.

Una voce, appunto, mai confermata nonostante si faccia sempre più insistente e alla quale Fergie ha voluto nuovamente mettere un freno. Se già il Telegraph aveva affermato che Andrea “non ha intenzione di cambiare casa”, Sarah ha rilasciato un’intervista a Samara García Mendez di ¡HOLA! TV: “Non credere sempre a quello che leggi”, ha risposto alla giornalista. Più chiaro di così.

Sarah Ferguson presto di nuovo nonna

Tra una causa milionaria (probabile) e uno sfratto (smentito), Sarah Ferguson si sta godendo uno dei momenti più belli. Eugenia presto la renderà di nuovo nonna e lei, che proprio ai bambini dedica in gran parte la sua carriera da scrittrice, non sta più nella pelle e non vede l’ora di tenere il nipotino tra le braccia.

Fergie ha ammesso di non conoscere ancora il sesso del bebè, ma è certa che “nascerà entro la fine di maggio”. “Sono una delle migliori nonne della storia perché penso come una bambina di tre anni” ha ammesso. E non fatichiamo a crederle.