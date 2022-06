Bufera su Andrea di York, i segreti su Virginia Roberts che potrebbero distruggerlo

Fonte: Getty Images Kate Middleton in blu per l’Order of the Garter: sguardi teneri con William

Per Andrea di York, i problemi non sono affatto finiti. A Palazzo, i suoi rapporti con Carlo e William sono incrinati: non solo non si parlerebbero più, ma Andrea si rifiuterebbe categoricamente di aprirsi al dialogo. Ma non solo, perché ci sono dei segreti su Virginia Roberts che potrebbero ulteriormente danneggiare la sua immagine, dopo che sta cercando, con fatica, di ripulire la reputazione per tornare in pubblico.

Lo scandalo di Andrea: i segreti su Virginia Roberts

Il nome di Ghislaine Maxwell, per chi ha seguito lo scandalo del Principe Andrea, non è del tutto nuovo. Del resto, è stata proprio lei a presentare Virginia Roberts al Duca di York e a Jeffrey Epstein. La Roberts, a 15 anni, conobbe proprio la Maxwell, che la iniziò a una strada impervia e difficoltosa. Agli inizi, volava su jet privati, conosceva gente importante – tra cui Matt Groening, il creatore de I Simpson – ma ben presto Virginia capì che il lusso e la fortuna avevano un prezzo troppo alto.

A raccontare nel dettaglio come Virginia ha conosciuto il Principe Andrea è stato il Daily Mail, attraverso la fedele ricostruzione di Nigel Cawthorne. Per narrare i fatti, sono state scelte parole forti, che suonano come un “pugno allo stomaco”: Epstein era il “padrone” di Virginia, la pagava, le permetteva di condurre una vita lussuosa. Il giorno dell’incontro con il Principe Andrea le fu promesso di poter ballare con lui, ma la Roberts non era affatto tranquilla: in base alle ricostruzioni, quel giorno assunse dei tranquillanti.

A lungo, il Duca di York ha insistito di non ricordare di averla mai incontrata. A Virginia, naturalmente, le fu chiesto di “adulare” il Principe, ma era molto nervosa. “Ballarono tutto il tempo, e Andrea la accarezzò e le baciò il collo”. Il commento della Roberts fu perentorio: “Il ballerino più orribile che avessi mai visto. Lanciavo sguardi imbarazzati a Jeffrey e Ghislaine, che nel frattempo si stavano divertendo a mie spese”. Queste dichiarazioni hanno gettato ulteriori ombre sul passato di Andrea: una nuova bufera è all’orizzonte.

Il Principe Andrea si rifiuta di parlare con Carlo e William

Gli ulteriori aneddoti e segreti svelati sul Principe Andrea stanno creando una situazione imbarazzante. A Palazzo, infatti, i litigi sono ormai all’ordine del giorno. Il Duca vorrebbe ricostruire la propria reputazione, ma William e Carlo sono contrari alle sue apparizioni pubbliche.

Gli attriti in famiglia non sembrano placarsi con il tempo, anche e soprattutto per le nuove dichiarazioni, che hanno intaccato la facciata della Monarchia. Il Duca di York avrebbe dovuto partecipare al Royal Ascot, ma alla fine ha scelto di non presenziare perché era “furioso e arrabbiato”.

La richiesta di William: il piano con Carlo

“Andrea è alla disperata ricerca: vuole ricostruire la sua vita a ogni costo e rivuole i suoi titoli. Ma è arrabbiato con Carlo e William, e non vuole parlare con loro”. Fonti vicine al Mirror hanno anticipato il litigio tra William, che ha avanzato una richiesta ben precisa, e Andrea, poco prima della Cerimonia dell’Order of the Garter. Pare che il Duca di Cambridge sia arrivato a imporsi: “O lui o me”. L’atteggiamento sarebbe dovuto alla paura di rovinare la Monarchia: lui e il padre Carlo temono infatti ripercussioni sull’immagine della Corona, e per questo motivo hanno architettato un piano per allontanare definitivamente il Duca di York.