Royal Ascot: Beatrice di York

Si è così concluso il Royal Ascot, l'evento ippico più atteso del Regno Unito famoso anche per i look glamour sfoggiati per l'occasione, come quello della Principessa Beatrice. Questa volta, però, qualcosa è fortemente mancato; o meglio, qualcuno. La Regina Elisabetta per la prima volta non ha partecipato all'evento, e la sua assenza si è fatta notare.