Kate Middleton, svelate le parole della Regina Elisabetta che la ferirono (mai dimenticate)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Oggi Kate Middleton è uno fra i membri più amati della Royal Family e viene considerata da tutti un esempio. Pochi però sanno che la futura regina consorte si trovò a fare i conti con il giudizio severo e inaspettato della Regina Elisabetta II. Parole Secondo quanto svelato da Express UK, la nonna di William pronunciò a Kate in passato alcune parole che la colpirono profondamente e che non dimenticò mai.

Le parole della Regina che ferirono Kate

Negli anni precedenti al matrimonio con William, Kate conduceva una vita decisamente agiata, fra viaggi lussuosi, soggiorni esclusivi e vacanze sull’isola di Mustique così frequenti che era stata ribattezzata “Regina di Mustique”. Un’immagine glamour, certo, ma che si conciliava poco con il clima che si respirava all’epoca in una Gran Bretagna in recessione economica.

La Regina Elisabetta, da sempre dedita al dovere, non gradì affatto quello stile di vita tenuto da Kate Middleton. Come svelano alcune fonti, all’epoca era convinta che la donna potenzialmente destinata a sedersi accanto al futuro re non poteva permettersi di apparire frivola. Nella sua biografia William and Harry del 2010, la biografa reale Katie Nicholl riporta le preoccupazioni della sovrana, citando le parole di una fonte vicina alla corte: “È opinione di Sua Maestà che se Kate sarà un giorno la consorte di William, allora ha bisogno di un lavoro vero. Andare da un resort a cinque stelle all’altro non è il prerequisito per una giovane donna potenzialmente destinata a diventare Regina.”

Nicholl spiega nel libro come la Regina ritenesse che l’impegno professionale fosse un requisito importantissimo. Elisabetta aveva dedicato la sua intera vita al servizio della Corona e l’idea che una futura membro della famiglia reale trascorresse le sue giornate tra spiagge esotiche e resort di lusso per lei era inaccettabile. Per questo arrivò persino a richiedere che l’annuncio del fidanzamento venisse rimandato finché Kate non avesse creato una sua carriera solida e riconoscibile. La giovane Middleton, stando a quanto riportato nel libro, all’epoca si sentì “punta sul vivo da quelle parole”. Un giudizio che bruciava, soprattutto perché proveniva dalla donna più importante della Royal Family.

Il legame fra Kate Middleton e la Regina Elisabetta

Nonostante ciò Kate Middleton decise di reagire. Non si spezzò sotto il peso di quel giudizio, ma nel tempo costruì con determinazione la propria identità all’interno della famiglia reale, guadagnandosi la stima della sovrana. Elisabetta arrivò a riconoscerla come una figura assolutamente centrale per il futuro della monarchia, grazie alla sua discrezione e solidità.

L’ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha spiegato al Mirror: “La principessa è ormai pienamente sé stessa, e porta avanti i suoi impegni a modo suo. Ma ha imparato molto dalla Regina sulla dignità del ruolo, sul senso del dovere che accompagna il suo status e, forse la cosa più importante, a sorridere e relazionarsi con migliaia di sconosciuti, per i quali quell’incontro fugace è qualcosa che ricorderanno per sempre.”

Bond ha aggiunto: “Il centenario della nascita della Regina Elisabetta sarà un giorno toccante per William e Catherine. Sanno che la Regina era ammirata in tutto il mondo, e che raccogliere la sua eredità è un compito arduo per chiunque.”