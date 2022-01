William e Carlo “furiosi” con Andrea: il Palazzo si chiude nel silenzio

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

Le spese legali che sta sostenendo il Principe Andrea stanno facendo “infuriare” William e Carlo. A riferirlo è stato il Sun, che non vogliono sentire ragioni a riguardo. Da tempo, in realtà, padre e figlio hanno scelto di voltare le spalle ad Andrea, per sostenere la Monarchia ed evitare uno scandalo. Una scelta che invece non ha preso la Regina Elisabetta, che sta continuando a offrire sostegno al figlio.

William e Carlo contro Andrea

Il Duca di Cornovaglia e il Duca di Cambridge sono concordi su un aspetto: la Regina Elisabetta non deve affrontare le spese legali di Andrea. Alcune fonti interne del Palazzo hanno già fatto sapere alla stampa che non lo farà, ma c’è qualche indecisione che potrebbe avere un peso sul lungo termine. Sappiamo, del resto, che Andrea è sempre stato il figlio “prediletto” di Elisabetta. E questo debole potrebbe remarle contro.

Non è solo Carlo in ogni caso che ha deciso di “abbandonare” Andrea: anche la sorella Anna e il fratello Edoardo hanno preso le distanze. La scelta non dovrebbe sorprenderci. Uno scandalo potrebbe essere un duro colpo per la Monarchia, quella stessa che negli ultimi tempi ha subito continui attacchi dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle dall’America. Per la Regina, non sono tempi semplici, e la serenità, in particolare dopo la morte del suo amatissimo Principe Filippo, le sta venendo ormai a mancare.

Cosa sta succedendo al Principe Andrea

Al momento, il Principe Andrea è al centro di accuse molto importanti, che ha sempre negato e rigettato. Qualora la causa intentata da Virginia Roberts Giuffre arrivasse in tribunale, il Duca di York – che potrebbe perdere il titolo – dovrà affrontare un processo civile. Un caso giudiziario, tuttavia, sarebbe da escludere. Gli avvocati di Andrea stanno lavorando in modo instancabile per proteggere i Reali senior: dalla Regina a William e Kate stessi.

Al Mirror, una fonte ha svelato che William e Carlo sono dell’opinione che Andrea dovrebbe risolvere da solo i suoi affari, tenendo la Monarchia e la Regina Elisabetta al sicuro. Che è in fondo il suo desiderio, ma, purtroppo, le vicende in ballo hanno diverse aggravanti che non possono essere né nascoste, né ignorate.

Il Palazzo sceglie il silenzio

Per Andrea, è un momento cruciale: il Palazzo intanto ha scelto la via del silenzio, almeno ufficialmente, perché alcune fonti interne stanno tenendo aggiornati i tabloid. Un possibile scenario – molto realistico, a dire il vero – è l’accordo extragiudiziale. Tuttavia, si è aperta un’altra strada: l’obiettivo è quello di ottenere l’archiviazione della denuncia. Il Daily Mail, in ogni caso, ha posto l’accento sul probabile esilio di Andrea dalla Royal Family.

Contrariamente alle indiscrezioni, sembra anche che il Duca di York stia facendo il possibile per racimolare i soldi per pagare la causa. “Sta cercando di vendere lo chalet di Verbier, sulle montagne svizzere, per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro”. Per il Palazzo, sono momenti cruciali, ma il silenzio è assordante: il rumore bianco che si sente in sottofondo disturba il resto.