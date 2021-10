Regina Elisabetta contro tutti per Andrea, ma Anna e Carlo non ci stanno

Elisabetta, le gaffe di Presidenti e First Lady con la Regina

Non siamo abituati a vedere la Regina Elisabetta in prima linea negli scandali reali. Da sempre in disparte, come un’entità molto leggiadra, non ha mai dimenticato il peso che le sue azioni possono avere sull’opinione pubblica. Ed è per questo motivo che la sua presa di posizione nella battaglia legale del figlio, il Principe Andrea, ha iniziato a generare contrasti, non solo nel popolo, ma anche all’interno della Famiglia Reale, con Anna e Carlo più inalberati che mai.

La Regina Elisabetta ha pagato le spese legali del Principe Andrea

“La Regina Elisabetta sta finanziando privatamente la battaglia legale del Principe Andrea, denunciato per abusi sessuali. Sua Maestà sta danneggiando la sua immagine”. Tanto grave è il commento di Katie Nicholl, che ha scelto di parlare apertamente della battaglia legale con True Royalty TV. “In particolare la sua immagine sarà molto deteriorata negli Stati Uniti”.

Il terzogenito della Regina Elisabetta è sempre stato il suo prediletto. Non è un mistero, non se ne è mai fatto, tanto che su questo punto ha battuto persino la serie TV The Crown, dove in qualche modo si è mostrata una Elisabetta più incline a perdonare gli atteggiamenti di Andrea e meno tollerante verso invece il Principe Carlo. Che ovviamente – insieme ad Anna – è furioso per il sostegno concesso dalla madre al fratello.

La rivolta di Carlo e Anna contro Andrea, il rinnegato

Durante l’estate, Andrea è rimasto con Elisabetta nel castello di Balmoral. “Si è rifugiato lì. E ovviamente le persone hanno iniziato a pensare che la sovrana gli stesse dando protezione. La gente è davvero preoccupata per il sostegno che gli sta dando pubblicamente”. C’è chi dice che la cifra concessa da Sua Maestà superi di gran lunga il milione di euro e che Andrea non ha molta liquidità. In termini di popolarità, per la Regina si sta prospettando un bel problema, ma non solo.

C’è da dire che il futuro pubblico del Principe Andrea appare molto incerto, e che in tanti pensano che rimarrà ormai per sempre in disparte e che non prenderà più parte agli impegni ufficiali. Anche Carlo e Anna hanno scelto di chiudergli la porta in faccia, totalmente imbarazzati dai suoi comportamenti. E persino Edoardo, che è noto come il più sensibile, non gli sta mostrando sostegno. Secondo alcune fonti, al The Sun è stato svelato in anteprima che il Principe William sarebbe totalmente contrario al sostegno della Regina Elisabetta: è arrivato a definire suo zio come una “minaccia per la famiglia“.