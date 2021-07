The Crown, chi è Imelda Staunton: la nuova Regina Elisabetta

editato in: da

The Crown 5, nuovo cast: chi saranno gli attori protagonisti

Non è un volto sconosciuto e neanche troppo amato dai fan di Harry Potter. Stiamo parlando di Imelda Staunton, scelta per prestare il volto alla nuova Regina Elisabetta nella serie cult The Crown. Gli episodi vanno avanti e, quindi, anche gli anni della Sovrana sono quelli della tarda maturità, caratterizzata da scandali e avvenimenti politici di grande importanza.

Imelda Staunton non è solo nota per il ruolo della perfida professoressa di Difesa contro le arti oscure della saga del maghetto, ma è anche nota per il ruolo ricoperto in Il Segreto di Vera Drake. Ora, arriva il ruolo più importante ed ereditato da Olivia Colman, l’Elisabetta uscente della serie di Netflix giunta alla sua quinta stagione.

Con l’occasione dell’inizio delle riprese della serie, la piattaforma di streaming ha rilasciato la prima foto di Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, che succede così idealmente a Claire Foy, protagonista per i primi anni di regno e la già citata Olivia Colman. Alla Stauton, invece, il compito di ricoprire gli anni più spinosi, compreso il 1992 e tutti gli anni ’90 in cui la Monarchia ha dovuto affrontare il doloroso incendio al Castello di Windsor e la drammatica morte di Lady Diana.

Imelda Staunton nasce a Londra il 9 gennaio 1956, in una famiglia di origini modeste e lontana dal mondo dello spettacolo. A 18 anni, s’iscrive alla Royal Academy of Dramatic Art. Inizia a recitare negli anni ’70, ma esordisce al cinema nel 1986 con Comrades ma il grande successo arriva con Il Segreto di Vera Drake, per il quale è stata candidata all’Oscar come Miglior Attrice.

Oltre ai film di Harry Potter, ha lavorato anche in Maleficent 1 e 2 e Ricomincio da Noi. Raramente si è vista in serie tv, quindi The Crown è un importante banco di prova per lei e per la sua carriera.

Dal 1983, è sposata con Jim Carter, che ha conosciuto nel 1982 in occasione dello spettacolo Guys And Dolls. Nel 1993, nasce la loro unica figlia Bessie. Con il marito, condivide la passione per il teatro e per il cinema. Carter è anche un apprezzato attore di serie Tv. Tra i tanti ruoli, ha prestato il volto anche a Charles Carson in Downton Abbey.