La Regina Elisabetta ricorda il Principe Filippo in un discorso che ferma il tempo

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

La Regina Elisabetta ha enormemente commosso nel suo discorso di apertura del Parlamento Scozzese. Dopo sei mesi dalla perdita che l’ha inevitabilmente segnata, ha parlato in pubblico per la prima volta del Principe Filippo, trascinandoci in una marea di emozioni impossibili da esprimere. La storia d’amore tra Elisabetta e Filippo, durata decenni, è tra le più belle mai viste.

La Regina Elisabetta parla del Principe Filippo

La Scozia è un paese che ha rappresentato molto per Elisabetta e Filippo. Non è un caso, infatti, se la prima foto che è stata condivisa dopo la morte del Principe li vedeva felici, nel 2003, ai Coyles of Muick. Più di un amore, di un compagno, di un marito: per lei, ha rappresentato un vero e proprio sostegno. Ha vissuto alla sua ombra, permettendole di brillare e di conquistare il popolo inglese.

Nonostante i numerosi impegni istituzionali, Elisabetta era sempre stata restia ad affrontare la scomparsa di Filippo. Come è giusto che sia: ci ha mostrato negli anni la sua corazza, quell’armatura splendente che le ha permesso di regnare in modo solenne. Perché, sì, il capo che sorregge la Corona è pesante, ed Elisabetta ha imparato questa lezione sin da subito.

Il discorso d’amore al Parlamento Scozzese

“Conoscete il profondo affetto che mi lega a questo meraviglioso Paese, e i tanti ricordi felici che ho trascorso insieme al Principe Filippo durante i nostri soggiorni qui. Quanti bei momenti insieme“, poche parole, ma significative, per un discorso che ha fermato il tempo e che ha riportato indietro le lancette. Possiamo solo immaginare il cuore della Regina pronunciando queste frasi che ci sono arrivate dritte al cuore.

Oltre alla Regina Elisabetta, anche la prima ministra Nicola Sturgeon ha voluto omaggiare in qualche modo il Principe. “L’appuntamento di oggi è tinto di rammarico per una triste assenza“. Al momento, il Palazzo è in preda a numerose diatribe: dal libro di memorie del Principe Harry allo scandalo del Principe Andrea, c’è tanto di cui discutere e affrontare.

Non è facile immaginare la Regina senza il suo Principe. Una vita insieme, in cui sono stati superati scandali, problemi, in cui davvero si è detto di tutto. Eppure, anche ora, ritrovandosi da sola, c’è quell’ombra al suo fianco che la spinge a essere grande. Una figura verso cui non si può non provare un’ammirazione profonda.