Fonte: IPA Re Carlo

Giovedì 8 settembre 2022: alle 15:10, la Regina Elisabetta II si è spenta nel Castello di Balmoral. Al suo fianco l’allora Principe del Galles, Carlo, e la Principessa Reale Anna. La corsa dei figli, Andrea ed Edoardo, di William, di Harry che non è riuscito a dare l’ultimo saluto. Tutto è cambiato in questi ultimi due anni: là, nel rifugio scozzese tanto amato da Elisabetta, si è spenta la Regina, la madre, la donna. Tra le figure più importanti del Novecento.

Cosa è cambiato dopo la morte della Regina Elisabetta II

Londra era ammantata da un’atmosfera grigia, il Regno Unito in ansia: il protocollo era scattato, ma, per tre ore e poco più, i Windsor avevano pianto privatamente la scomparsa della Regina. Poi, la notizia: “La Regina Elisabetta è morta, lunga vita a Re Carlo”. Da molti è stata vista come la fine di un’era: molte cose, in effetti, sono cambiate in questi anni.

Il segreto della Monarchia – e non è un mistero – è sempre stato la stabilità. Il primo anno del Regno di Re Carlo è andato, tutto sommato, bene, nonostante i dissidi tra il Principe Harry e la famiglia, l’esilio del Principe Andrea. Il 2024, però, è destinato a passare alla storia come l’anno nefasto della Monarchia: acque inesplorate e agitate. Re Carlo e Kate Middleton, la Principessa del Galles, hanno il cancro e stanno lottando contro la malattia.

Ad avere il mondo sulle sue spalle è il Principe William, che ha visto le due figure più importanti della sua vita, il padre e la moglie, affrontare le incertezze derivate dai problemi di salute. Kensington Palace, ad oggi, non ha fornito ulteriori dettagli sul ritorno della Principessa in pubblico, e c’è chi dice che non tornerà mai a presenziare agli impegni con la stessa regolarità di prima.

Il ricordo più doloroso di Re Carlo

La mattina del giorno in cui è morta la Regina Elisabetta, Carlo e Camilla si erano precipitati a Balmoral per vedere la Sovrana: poi, quando la salute della Regina è peggiorata, è stata la Principessa Anna a chiamare al fratello e dirgli di tornare subito a Balmoral. Robert Hardman, infatti, nel libro Charles III The Inside Story: New King New Court, ha raccontato nel dettaglio quel momento: “Re Carlo è salito al trono al volante. Si trovava in una strada di campagna scozzese quando per la prima volta è stato chiamato ‘Vostra Maestà'”.

Re Carlo, un giorno privato

Il secondo anniversario della morte della Regina Elisabetta è una data difficile per Re Carlo, che ha scelto di celebrare questo momento con una funzione di preghiera e di riflessione in Scozia. Carlo e Camilla prendono così parte al servizio privato nella Chiesa di Crathie, vicino a Balmoral, dove si trovano al momento in vacanza. “Una giornata privata di riflessione”, così hanno commentato gli assistenti del Palazzo. Re Carlo ha partecipato ai Braemar Games. “È molto appropriato che il Re sia in Scozia, il paese che sua madre amava così tanto e dove è morta, nell’anniversario della sua morte”, ha scritto Ingrid Seward. Sia il Re quanto la Regina si sono impegnati negli ultimi anni per mantenere la stabilità della Monarchia, che significa tutto: nonostante l’assenza di Carlo per qualche mese dagli impegni ed eventi istituzionali, la Monarchia ha vacillato tanto, è vero, ma è stata sorretta da figure chiave, come la stessa Camilla e il Principe del Galles, William. E oggi, nel giorno del ricordo, Carlo si chiude nel suo dolore pensando non alla Regina, ma all’amata mamma.