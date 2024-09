Si è visto ridere fino alle lacrime Re Carlo, in una divertente gita al fianco della consorte Camilla

Fonte: Getty Images Re Carlo e Camilla

Re Carlo combatte da molti mesi contro una brutta malattia, ma non perde la forza di continuare a vivere, sorridere e godersi ciò che il mondo ha da offrire. Grazie anche al supporto dell’amata Camilla, sempre al suo fianco nella buona e nella cattiva sorta. E se le notizie sullo stato di salute di Carlo restano velate di mistero, è bello vedere il Re tornare a ridere, ridere e sorridere fino alle lacrime.

Re Carlo, la giornata di giochi

Le ultime foto di Re Carlo lo mostrano sugli spalti dei Braemar Gathering Highland games. Seduto al fianco di Camilla, il monarca inglese sembra godersi davvero il pomeriggio di giochi, danze e musica. Nelle foto rubate al tradizionale evento, si vede Carlo ridere di gran gusto, fino a non riuscire più a trattenere le lacrime. Un momento di grande spontaneità, senza rinunciare a un pizzico di eleganza tradizionale.

Il re indossava una giacca in tartan nell’elegante colore bly navy, abbinata a un tradizionale kilt e a un paio di divertenti calzettoni. La regina era in pendant, con indosso un abito a portafoglio nello stesso blu della giacca del consorte, con una estiva fantasia a fiori. Anche lei, seppur con maggior contegno, si è lasciata andare a spensierati momenti di ilarità.

La partecipazione in onore di Elisabetta

I Braemar Gathering, i più famosi degli Highlands Games che si svolgono annualmente a poca distanza dalla residenza reale di Balmoral, erano tra le cerimonie preferite della Regina Elisabetta. E non solo della compianta sovrana, visto che il susseguirsi di tiro alla fune, concerti di cornamuse e balletti tradizionali attirano ogni anno visitatori da tutto il mondo. E non è forse un caso che Carlo abbia scelto di partecipare con così grande gioia proprio nel giorno che precede l’anniversario della morte della madre. Una giornata che, rivelano fonti vicine alla casa reale, il Re trascorrerà immersa nella meditazione e nel ricordo. Una visita in chiesa e poi a casa, circondato dall’amore dei suoi cari.

Nel frattempo, proprio in vista del secondo anniversario dalla scomparsa della regina, il governo inglese prepara il monumento commemorativo di Elisabetta II, che sorgerà nel parco di St James, accanto a Buckingham Palace. Il luogo di fronte cui passano i cortei regali prima di tornare nella residenza reale e dove si trovano le statue di re Giorgio VI e della regina madre, genitori di Elisabetta.