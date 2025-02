Re Carlo, Camilla prende il posto di Meghan Markle e finisce tra le star

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Camilla

Quando Meghan Markle ha lasciato il suo ruolo di membro attivo della Famiglia Reale, Re Carlo non ha esitato un attimo a sostituirla con sua moglie Camilla. E così la Regina consorte è diventata patrona reale del National Theatre dal 2022, incarico appartenuto alla Duchessa del Sussex che adesso muore d’invidia.

Re Carlo, Meghan Markle sostituita da Camilla tra le star

Infatti, il patronato che Re Carlo ha concesso a Camilla, al posto di Meghan Markle, le ha permesso di andare a un party esclusivo, circondata da star di Hollywood del calibro di Cate Blanchett. Erano presenti anche la star di Downton Abbey Jim Carter e sua moglie Imelda Staunton, che ha interpretato la Regina Elisabetta in The Crown e Lesley Manville, che ha interpretato la Principessa Margaret nella serie di Netflix.

Insomma, Camilla si è trovata a conversare con attori di fama internazionale, cosa che Meghan Markle ha sempre sognato. Infatti, prima di sposare Harry aveva iniziato a recitare diventando una delle protagoniste della serie Suits. Ma ha fatto poco altro. Quando poi è tornata a Los Angeles, ha cercato di riallacciare i contatti con Hollywood, ci ha provato anche con George Clooney che aveva invitato al suo matrimonio, ma non ha avuto grande successo. Nemmeno i suoi ex colleghi l’hanno chiamata per la reunion del cast di Suits.

Invece Camilla, grazie al suo patronato, ha ospitato nella sala verde di Buckingham Palace, grandi star. Ha conversato amabilmente con loro, è stata ringraziata per l’evento che ha organizzato in loro onore, con tanto di canti e recite di poesie. La Regina è stata protagonista di un divertente siparietto con l’attrice Sharon D. Clarke che interpreta Lady Bracknell in L’importanza di chiamarsi Ernesto, che è l’opera teatrale preferita da Camilla.

Poi c’è stato uno scambio di battute simpatiche sui gioielli (falsi) di Lady Bracknell che Camilla ha trovato molto belli e ideali per qualche cena di Stato. “Penso che potrei prenderne in prestito un po’, per una cena di Stato. Penso che sarebbe proprio il lavoro”, ha scherzato la Regina. “È un diamante molto grande“.

Dopo lo spettacolo, Sir Damon Buffini, presidente del National Theatre, ha ringraziato Camilla in un discorso, dicendo: “È assolutamente fantastico che tu sia la nostra mecenate. Dopotutto, siamo il Royal National Theatre. Significa molto per noi avere il tuo supporto”.

Camilla elegante in blu

Camilla è stata perfetta, altro che Meghan Markle, indossando un abito blu navy che è il suo colore preferito, decorato da una delle sue spille.

La Regina ha ospitato da sola a Palazzo le star di Hollywood, mentre Carlo non era presente all’evento.