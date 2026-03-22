Re Carlo, l’amica svela come è davvero Meghan Markle nel privato

Un'amica svela come è davvero Meghan Markle in privato dopo le accuse contro di lei e nuove illazioni.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

Com’è davvero Meghan Markle nel privato? La duchessa di Sussex indossa una maschera come affermano tante fonti vicine alla Royal Family oppure è sincera? A svelare la verità è una persona che conosce molto bene la moglie di Harry e che ha scelto di condividere un ritratto intimo e sincero dell’ex attrice. Si tratta di Kelly McKee Zajfen, sua amica di lunga data.

Com’è la vera Meghan Markle, parla l’amica

Meghan Markle e Kelly McKee Zajfen si conoscono da moltissimi anni e si sono presentate insieme all’Alliance for Children’s Rights 34th Annual Champions for Children, una manifestazione che ha celebrato il lavoro di Kelly con l’Alliance of Moms. Sul red carpet la duchessa di Sussex è apparsa raggiante al fianco dell’amica, che aspetta un bambino, a dimostrazione di un’amicizia che dura da quasi vent’anni.

Lontana dall’immagine pubblica costruita negli anni tra polemiche e interviste, la Meghan descritta da Kelly è una donna discreta, generosa, che sceglie deliberatamente di non cercare i riflettori quando si tratta di fare del bene.

“È un incredibile modello di vita al servizio degli altri – ha raccontato la donna alla rivista Hello! -. Non fa necessariamente tutto ad alta voce, fa le cose in silenzio, ed è davvero bello da osservare”. Un ritratto che stride molto con la narrazione dominante in cui spesso la duchessa di Sussex viene descritta come la causa per cui Harry si è allontanato da Carlo e da William e Kate Middleton.

“Credo che ci alimentiamo a vicenda perché amiamo dare, amiamo sostenere ed essere al servizio degli altri – ha aggiunto -. Meghan è una delle mie migliori amiche e sono onorata che abbia detto sì e che sia stata con me in questo percorso”.

Kelly ha poi affermato quanto sia felice di vedere Meghan nel ruolo di madre del piccolo Archie e della principessina Lilibet. “Non si presenta solo per la mia famiglia, ma è un vero privilegio poterla osservare anche come madre – ha svelato -. Per questo significa molto averla parte di tutto questo”.

Non è la prima volta che Meghan dimostra la propria vicinanza all’amica: l’anno scorso era presente al George Zajfen Tennis Tournament, torneo intitolato al figlio di Kelly, scomparso a soli nove anni a causa del Covid-19 e di una meningite virale. Una presenza silenziosa ma significativa, esattamente come la descrive chi la conosce davvero.

Le accuse di Camilla contro Meghan Markle

Le dichiarazioni della migliore amica di Meghan Markle arrivano a pochi giorni da nuove rivelazioni fatte sul legame fra i Sussex e la Royal Family. Il giornalista e biografo reale Tom Bower infatti aveva svelato l’esistenza di tensioni fortissime fra Meghan Markle e Camilla, convinta che l’ex attrice abbia fatto a Harry il “lavaggio del cervello”.

“Meghan ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”, avrebbe detto ad un’amica, spiegando che Meghan avrebbe sempre rappresentato una grande “minaccia” per la stabilità della monarchia. Affermazioni che, ovviamente, non sono mai state confermate, ma che raccontano una versione totalmente diversa della storia.