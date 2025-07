Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla

IPA Meghan Markle

Re Carlo deve fare sempre i conti con Harry e Meghan Markle, perché qualunque cosa facciano sembra sempre una provocazione. Questa volta è stata una storia di Instagram pubblicata dalla Duchessa del Sussex a essere bollata come poco chiara e di dubbio gusto dal Palazzo.

Re Carlo, la frase di Meghan Markle per il compleanno di Camilla

Il 17 luglio Camilla ha compiuto 78 anni. L’augusto genetliaco è stato festeggiato in forma privata dalla Regina e da Re Carlo. Però, il Palazzo ha voluto condividere una nuova foto della Sovrana per celebrare l’importante traguardo. Il ritratto ha diviso l’opinione pubblica. Infatti, molti hanno commentato, dichiarando che non la riconoscono come Regina.

Al di là di questa nota amara, il resto della Famiglia Reale le ha porto i migliori auguri. Anche William e Kate Middleton, tramite una storia sul loro profilo Instagram, hanno voluto condividere pubblicamente il loro affetto e la loro vicinanza a Camilla nel giorno del suo compleanno.

Ebbene, Meghan Markle non è voluta essere da meno. Ma il suo messaggio era davvero poco chiaro. Procediamo con ordine.

Come è noto, la Duchessa del Sussex è da mesi impegnata a promuovere i prodotti del suo brand, As Ever. Quasi ogni giorno li pubblicizza su Instagram. Sfrutta persino i suoi bambini, Archie e Lilibet, per mostrare l’orto in cui vengono raccolte frutta e verdura con cui fa confetture e altri alimenti, mostra le arnie con le api che producono il suo miele. L’unico che quasi non compare in questa campagna marketing è suo marito Harry. O meglio, la cagnolina Mia è più protagonista del Duca del Sussex.

L’ultimo prodotto venduto da Meghan è un vino rosé, in aperta concorrenza con quello che Carlo vende ad Highgrove. Ecco allora che Lady Markle ha pubblicato una storia su Instagram, proprio nel giorno del compleanno di Camilla, in cui si vede la sua mano aprire una scatola di legno contenente tre bottiglie del suo vino, tutta decorata con fiori e cuoricini bianchi.

A commento scrive: “Mando i miei migliori auguri di buon compleanno (sia alle mie amiche vicine che a quelle lontane)…“, un messaggio ambiguo che sembra indirizzato proprio alla Regina. In molti hanno pensato che sono troppe le coincidenze. Non è possibile che abbia inviato casualmente un messaggio di auguri, proprio quando è il compleanno di Camilla.

Re Carlo, il messaggio di Meghan Markle considerato opportunista

L’ambiguità della frase di Meghan ha irritato il Palazzo e forse anche Carlo. Insomma, se voleva fare gli auguri a Camilla, avrebbe dovuto essere più esplicita. Sicuramente è stato considerato di cattivo gusto pubblicizzare il suo brand, se il suo intento era quello di riallacciare i rapporti con la Famiglia Reale.

Un’altra interpretazione ha in effetti inserito la storia di Meghan nel piano di riavvicinamento dei Sussex a Re Carlo. Come è noto a inizio luglio, un membro dello staff di Sua Maestà e due collaboratori di Harry si sono incontrati a Londra per trovare un modo di riprendere la relazione tra padre e figlio.

Il messaggio di Lady Markle diventerebbe allora un tentativo goffo di disgelo. Di sicuro, niente è lasciato al caso da parte della Duchessa. E così dietro a quella storia potrebbe esserci solo l’intenzione di far parlare di sé e del suo brand.