Camilla compie 78 anni. La nuova foto senza Carlo è un mezzo flop

Getty Images Camilla

La Regina Camilla compie 78 anni. È nata infatti il 17 luglio 1947. Per festeggiarla Buckingham Palace ha pubblicato un ritratto speciale di Sua Maestà, ma Re Carlo non compare.

Camilla, il ritratto ufficiale per il compleanno

Camilla festeggia il suo 78esimo compleanno con il suo amato Carlo. Un traguardo importante quello raggiunto dalla Regina, in tutti i sensi. Non solo perché è in gran forma, anche se gli anni vanno avanti, ma anche perché può dirsi una donna realizzata che ha visto concretizzarsi tutti i suoi sogni.

Il suo nuovo ritratto ufficiale, condiviso sul profilo Instagram ufficiale delle Loro Maestà, sembra dire proprio questo. Anche se la Regina ha deciso di apparire senza la sua dolce metà, ossia Carlo.

Buckingham Palace ha giocato d’anticipo, in barba alla scaramanzia, e ha pubblicato il nuovo ritratto della Regina il giorno prima del suo compleanno, ossia il 16 luglio.

Nella foto Camilla sorride raggiante all’obiettivo, baciata dai raggi del sole. Come spiega la didascalia del Palazzo: “L’immagine è stata scattata questo mese nel giardino di Raymill, la residenza privata di Sua Maestà nel Wiltshire, da Chris Jackson“.

Nel nuovo scatto Carlo non è presente. Buckingham Palace ha deciso di utilizzare una foto in cui Camilla compare da sola per dare maggiore risalto e importanza alla sua figura. La presenza del Re inevitabilmente l’avrebbe messa in secondo piano. Insomma, il ritratto vuole celebrare la Regina consolidando il suo status.

Ma la strategia non è andata a buon fine, a giudicare dai commenti che molti sudditi hanno lasciato sul profilo Instagram delle Loro Maestà.

Camilla, scoppia la polemica: la foto è un mezzo flop

Così qualcuno scrive: “Potrà anche essere sposata con il Re, ma non mi riferirò MAI a Camila con un termine diverso dall’altra donna!”; “Quella non è la regina“; “Oh, pensavo che se ne fosse andata.” E qualcuno condivide una gif di Diana con il suo iconico tubino nero. Altri una foto di Lady D dal volto triste.

Certo, c’è anche chi augura a Sua Maestà una giornata felice. “Incredibile!!! Buon compleanno, Maestà, e ti auguro una giornata piena di felicità! Baci dal Portogallo 🎂”; “Bellissima foto!!”; “Buon compleanno, Maestà! Che tu possa continuare a dare il buon esempio negli anni a venire ❤️”; “Dio salvi la Regina! 🇬🇧👑❤️ Buon compleanno, Maestà”.

Camilla suscita sentimenti contrastanti e questo probabilmente non cambierà mai. Il passato è difficile da cancellare e per molti resta l’amante di Carlo che ha rovinato il matrimonio con Diana e ha reso triste la vita della Principessa e dei suoi figli, William e Harry. Tanti ritengono che l’attuale Regina non meritava di essere dove si trova oggi, accanto a Carlo sul trono.

In aggiornamento